Tandsköterska sökes
Tandfix Robel Hanna AB / Tandsköterskejobb / Södertälje Visa alla tandsköterskejobb i Södertälje
2026-02-14
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandfix Robel Hanna AB i Södertälje
Just nu söker vi på Tandfix en tandsköterska som vill arbeta i en utvecklande miljö, på deltid om 60%. Hos oss får tandsköterskorna den hjälp de behöver för att med tiden arbeta mer självständigt och ta ett större ansvar.
Vi ser det därför som meriterande att ha en tidigare arbetslivserfarenhet inom yrket, men sätter inget krav på det. Däremot har vi det svenska språket som krav.
Vidare ser vi det som positivt att du är en social person som har lätt att skapa en god relation med våra patienter, då vi strävar efter att alltid erbjuda en professionell tandvård med goda relationer till våra patienter.
Startdatum för denna anställning är flexibel.
Vi ser fram emot din ansökan!
OBS! Kliniken håller endast öppet måndagar-onsdagar mellan kl. 08:30-17:30. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: info@tandfix.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tandfix Robel Hanna AB
(org.nr 556886-2030)
Nygatan 30 A (visa karta
)
151 72 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9743041