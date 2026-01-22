Tandsköterska sökes
2026-01-22
Är du tandsköterska och tycker om att jobba i team med nära kontakt till patienterna?
Björk Tandhälsa är en hemtrevlig tandläkarpraktik i Östersund med 3 behandlingsrum. Vi bedriver allmäntandvård med främst vuxenpatienter. Vi har digital röntgen samt digital avtryckstagning och kan framställa helkeramiska kronor och mindre broar direkt på kliniken.
Klinikens team består av 1 tandläkare, 1 tandhygienist och 3 tandsköterskor.
Vi söker en utbildad tandsköterska gärna med några års erfarenhet men detta är inget krav.
Förutom att assistera tandläkaren kommer du att jobba med egna patienter, profylax samt i receptionen och i sterilen. Utbildning i att lägga bedövning, att ta röntgenbilder, jobba med profylax samt erfarenhet i scanning är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har glädje för ditt arbete och har ett genuint intresse för att skapa goda relationer till patienter som medarbetare. Du är trygg i dig själv och i din roll som tandsköterska och tycker att det är roligt med service och att medverka i mottagningens utvecklingsarbete. Du är positiv, ambitiös, flexibel, ansvarstagande och tar egna initiativ. Du har en god samarbetsförmåga och intresse av att utveckla dig själv såväl som medarbetare och vår verksamhet.
Du har god datakunskap och kan svenska flytande i både tal och skrift.
Kunskap i ALMA-journalsystem är ett plus.
Intresserad? Vad Roligt!
Du är varmt välkommen med ansökan per e-mail till jobb@bjorktandhalsa.se
, skicka med ditt CV och ett personligt brev. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen den 15 februari 2026. Vänta därför inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att höra av dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jobb@bjorktandhalsa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björk Tandhälsa AB
(org.nr 556225-9829), http://www.bjorktandhalsa.se
Kyrkgatan 39 (visa karta
)
831 31 ÖSTERSUND Kontakt
Mareike Björk jobb@bjorktandhalsa.se Jobbnummer
9699951