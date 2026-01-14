Tandsköterska Pool område Öster
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Skövde Visa alla tandsköterskejobb i Skövde
2026-01-14
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi två tandsköterskor till tandsköterskepoolen i område Öster - en med placering i Stöpen (Skövde) och en i Lidköping.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Tandsköterskepoolen är en enhet inom Folktandvården Västra Götaland och har som uppdrag att tillgodose verksamhetens behov av tillfällig personal. Den aktuella tjänsten är placerad inom område Öster, med tjänstgöring främst i Mariestad, Skövde, Hjo, Karlsborg, Töreboda, Götene, Lidköping, Vara och Tidaholm. Tjänstgöring kan även förekomma i ett större geografiskt område.
Du utgår från din hemmaklinik, som är Stöpen i Skövde eller Magasinsgatan i Lidköping. Ersättning för resor utgår, och tjänsten inkluderar även ett lönetillägg.
Att arbeta i poolen innebär varierade arbetstider och ställer höga krav på flexibilitet. Ett mycket tacksamt arbete då man fyller ett akut behov av hjälp för kliniken som man åker till. Arbetsuppgifterna omfattar assistans, sterilarbete och receptionistarbete. Du kommer att få möjlighet att använda hela din kompetens, då vi behandlar patienter i alla åldrar. Arbete med FRAMM, profylax och egna patienter är vanligt förekommande.
Kompetenskrav och profil
Utbildad tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Meriterande är erfarenhet inom yrket, tidigare arbete inom poolverksamhet, kunskap i T4, digital röntgen samt receptionsarbete. B-körkort och tillgång till bil är ett krav.
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första tiden. Handledningsprogrammet är en del av vårt tvååriga utvecklingsprogram för nyutbildade tandsköterskor.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Intervjuerna planeras att hållas vecka 5 och 6.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
