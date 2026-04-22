Tandsköterska/Ortodontiassistent, Ortodonti Lidköping
2026-04-22
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Vill du vara med och skapa leenden hos oss?
Vi söker en tandsköterska eller ortodontiassistent som värdesätter god service och bra bemötande samt trivs med en självgående och ansvarstagande roll.
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Folktandvården Ortodonti Lidköping träffar du patienter som har tandställning. De flesta av våra patienter är mellan 14-23 år. Som tandsköterska hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
Vi arbetar i team med varierande sammansättning där tandsköterskor och ortodontiassistenter självständigt utför en del av patientbehandlingen inom ramen för sitt kompetensområde.
Det är viktigt att du är intresserad av ortodonti och vill arbeta självständigt. Som del i arbetet hos oss finns möjlighet att gå ortodontiassistentutbildningen. Ortodontiassistentutbildningen är en 2 årig kompletterande utbildning som sker på arbetstid och bekostas av arbetsgivaren.
I tjänsten ingår bland annat:
Att assistera vid undersökningar och behandlingar
Arbete med egna patienter inom ramen för din kompetens.
Röntgen
Fotografering
Intraoral scanning
Hos oss arbetar idag sammanlagt 10 medarbetare. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Ortodonti, Lidköping - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Utbildad ortodontiassistent eller tandsköterska med en utbildning av MYH (Myndigheten för Yrkeshögskolor)
Intresse för ortodonti
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Självständigt sköta administration
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Kämpegatan 3 (visa karta
)
405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Folktandvården, Specialistkliniken för ortodonti, Lidköping Kontakt
Klinikkoordinator
Eva Elofsson 010-4417371
9868359