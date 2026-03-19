Tandsköterska
Region Uppsala / Tandsköterskejobb / Uppsala Visa alla tandsköterskejobb i Uppsala
2026-03-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Pedodontikliniken i centrala Uppsala
Har du några års erfarenhet från allmäntandvården och vill utvecklas vidare inom specialisttandvård för barn och ungdomar tillsammans med erfarna kollegor? Tycker du om att arbeta både självständigt och i team med inskolningar, samordna multidisciplinära ronder och behandlingar och bygga upp ett brett nätverk av interna och externa kontakter för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd och avancerad vård?
Då är du varmt välkommen att söka denna attraktiva tjänst hos oss.
Vår verksamhet
Pedodontikliniken ligger i centrala Uppsala med bara några minuters promenad från Resecentrum. Läget gör det enkelt att pendla, både för dig som bor i Uppsala med omnejd och för dig som bor i norra eller centrala Stockholm. På vår klinik arbetar idag 10 medarbetare med stort engagemang för barn och ungdomars tandhälsa och god arbetsmiljö.
Hos oss möter du barn och ungdomar som ofta behöver extra tid, förståelse och kompetens. Arbetet är både utmanande och mycket meningsfullt- du är med och gör verklig skillnad i deras vardag.
Ditt uppdrag
Arbetet innebär både assistans och självständigt patientarbete. En del administrativa uppgifter ingår som att kalla patienter och planera tidboken, organisera inför narkosbehandlingar och vara koordinator mellan olika vårdgivare. Arbete på Akademiska sjukhuset med narkosbehandling ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
Vi söker dig som är van att arbeta självständigt och effektivt, men som samtidigt trivs i ett större sammanhang och bidrar till gott samarbete i teamet. Du har ett genuint intresse för barn och ungdomar och bidrar till ett tryggt bemötande för både patienter och deras familjer.
Med en positiv inställning och flexibilitet bidrar du till vårt viktiga patientarbete och till en god arbetsmiljö på kliniken. Du ser arbetet på en specialistklinik som en möjlighet att utveckla dina färdigheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Din kompetens
• Arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
• Är säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person.
• Anpassar sig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
• Hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Roxana Sarmadi, 018-611 64 28
Arbetsledare Ann-Marie Carlberg, 018-617 22 41
HR-konsult Moa Hals, 018-6172315
För Vision, 018-611 65 75
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 12 april 2026 Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV29/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9806640