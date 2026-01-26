Tandsköterska
Vill du bli vår nya kollega? Nu söker vi en tandsköterska som förstärkning till vårt team.
Vi söker dig som kan assistera vid implantatoperationer, estetiska behandlingar, stora protetiska behandlingar samt digitala avtryck.
Som tandsköterska kommer du att ha det övergripande hygienansvaret i teamet.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara sedvanliga tandsköterskeuppgifter och innefattar i huvudsak assistans, profylax, reception och sterilarbete.
Vi söker dig som:
• Är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande.
• Är flexibel, positiv, strukturerad och trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo.
• Trivs i ett team där samarbete och engagemang är nyckeln till framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
