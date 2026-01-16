Tandsköterska
Vill du vara en del av en klinik som sätter kvalitet och utveckling i första rummet? Vi söker nu en engagerad tandsköterska till vår privata klinik i Alingås.
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning.
Om rollen:
Som tandsköterska hos oss kommer du att arbeta med allmäntandvård för vuxna patienter. Vi värdesätter din insats och ser fram emot att du bidrar till vårt fokus på både kvalitet och patientnöjdhet.
Om dig.
Vi söker en tandsköterska som vill jobba med allmäntandvård för vuxna patienter.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har lätt för att samarbeta, är utåtriktad och sätter patientens välbefinnande i fokus. Det är viktigt att du fungerar bra i grupp med övriga kollegor.
Det är meriterande med erfarenhet men är man en person som är nyfiken och villig att lära sig nya arbetsätt är det också värdefullt.
Du behöver kunna behärska det svenska språket flytande både i tal och skrift.
Om oss.
Tandklinik Polhem är en privat tandvårdsmottagning belägen i hjärtat av Alingsås, där man har levererat tandvård i över 50 år. Vi har ett stort och troget patientklientel.
Vår klinik är fullt digitaliserad och utrustad med fyra behandlingsrum. Tillsammans med två tandläkare, två tandhygienister och ytterligare en tandsköterska skapar du en trygg och professionell miljö för våra patienter.
Vi sätter stort värde på hög odontologisk kvalitet och god kommunikation, både internt och med våra patienter.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida:www.tandklinikpolhem.se
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan och hitta vår nästa kollega! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
mejl
E-post: erika@tandklinikpolhem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ejp Dent AB
(org.nr 559483-8459)
Östra Ringgatan 9 M (visa karta
)
441 31 ALINGSÅS Kontakt
VD
Erika Polhem erika@tandklinikpolhem.se 0708451227 Jobbnummer
9688203