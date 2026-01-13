Tandsköterska
Region Uppsala / Tandsköterskejobb / Enköping
2026-01-13
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Västerås
, Heby
eller i hela Sverige
Folktandvården Enköping
Vår verksamhet
Folktandvården Enköping är en trevlig och modernt utrustad klinik med 15 behandlingsrum. Vi använder T4:s journalsystem och digital röntgen. På kliniken finns scanner, OPG, mikroskop med mera. I dag arbetar 33 personer på kliniken. Vi är ett positivt och glatt gäng som arbetar tillsammans och vi ser fram mot att få en ny kollega!
Ditt uppdrag
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel av både barn och vuxna, bra arbetskamrater och möjlighet till långsiktig utveckling. På kliniken finns en bred och stor kompetens. Som tandsköterska hos oss har du ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. Du kommer jobba som assisterande tandsköterska till våra tandläkare men även andra arbetsuppgifter kommer finnas i din vardag såsom receptions- och sterilarbete. Vi ser gärna att du är intresserad av eget patientarbete och extern verksamhet.
Folktandvården erbjuder ett gediget kursprogram varje år då kompetensutveckling är viktigt för oss. För dig som är nyexaminerad tandsköterska finns erfarna kollegor på kliniken och du kommer att få en mentor samt delta i introduktionsåret för tandsköterskor.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och har erfarenhet av barn- och vuxentandvård. Du ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Det är viktigt att du är positiv, flexibel, noggrann och arbetar kvalitetsmedvetet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att söka denna tjänst ska du ha genomfört samt blivit godkänd på tandsköterskeutbildningen. Det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet som tandsköterska eller arbetslivserfarenhet inom serviceyrken samt inom vård och omsorg.
Vi efterfrågar följande kompetenser hos dig som söker:
Personlig mognad - Du är trygg, har självinsikt och har en förmåga att skilja på det personliga och professionella.
Flexibel - Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad - Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Pia Munter Norling 0171-41 84 40
Arbetsledare Åsa Lantz 0171-41 84 40
Vision 018-611 65 75
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 12 februari 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV03/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Kungsgatan 62 (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9681424