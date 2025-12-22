Tandsköterska
Avdelningarna för endodonti, oral protetik och parodontologi
Är du tandsköterska och sugen på ett nästa steg i karriären där du både får utvecklas och ha roligt på jobbet? På Odontologiska Institutionen i Jönköping välkomnas du in i ett team på cirka 50 kollegor som tillsammans tar hand om patienter inom endodonti, oral protetik och parodontologi. Här möts du av en miljö där kunskap, samarbete och engagemang präglar vardagen - och där du får utrymme att växa.
Rollen som tandsköterska
Som tandsköterska hos oss arbetar du tätt tillsammans med övriga kollegor på kliniken för att ge patienten bästa tänkbara omhändertagande. Du assisterar inom endodonti, oral protetik och parodontologi och har möjlighet att fördjupa dig inom det område som intresserar dig mest. Utöver det kliniska arbetet ingår också klinikadministration, och vid behov arbete i reception och steril, vilket ger en varierad arbetsdag.
Vill du vara den som tar nästa steg? Då finns det möjlighet att söka utbildningsplats till en av våra specialiteter för att i framtiden blir en av arbetsplatsens specialisttandsköterskor. Som specialisttandsköterska arbetar du delegerat och förväntas ta ett större ansvar i både team och bland kollegor, du har egna ansvarsområdet och är delaktig i utvecklingsarbeten vilket givetvis återspeglar sig i lönen.
Din blivande arbetsplats
Vår avdelning ligger högst upp i Rosenlunds vårdcentrum - med milsvid utsikt över Vättern som extra bonus. Oavsett om du föredrar cykel, buss eller bil är det smidigt att ta sig hit, och vi erbjuder dessutom gratis personalparkering.
Hos oss möter du kollegor med bred och djup kompetens, och det skapar ett lärande klimat i vardagen. Vi värdesätter initiativförmåga, nyfikenhet och engagemang - och vi hjälps åt för att både arbetet och arbetsmiljön ska fungera på bästa sätt.
Mer om vår arbetsplats:
• Avdelningen för endodonti, Folktandvården, Region Jönköpings län (https://rjl.se/Folktandvarden/Specialisttandvard/avdelningen-for-endodonti/)
• Avdelningen för oral protetik, Folktandvården, Region Jönköpings län (https://rjl.se/Folktandvarden/Specialisttandvard/Avdelningen-for-oral-protetik/)
• Avdelningen för parodontologi, Folktandvården, Region Jönköpings län (https://rjl.se/Folktandvarden/Specialisttandvard/Avdelningen-for-parodontologi/)
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och som trivs med det kliniska arbetet och att arbeta i team. Du uttrycker dig väl i svenska språket i både tal och i skrift. Du är en trygg, engagerad och positiv person som vill bidra - både till patientens upplevelse och kollegornas arbetsvardag.
Vi tror att du är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad, och att du gärna delar med dig av din kunskap samtidigt som du är nyfiken på att lära nytt. För att trivas hos oss är det också viktigt att du uppskattar att ha roligt tillsammans med kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det är en fördel om du har B-körkort.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du en stimulerande arbetsplats med specialisttandvård i framkant, i nära samarbete med forskning och utbildning. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du arbetar dagtid på vardagar.
Som medarbetare hos oss får du tillgång till flera förmåner - både sådana som skapar trygghet och sådana som sätter lite guldkant på tillvaron. Vi erbjuder bland annat ett generöst friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kronor och, om du flyttar hit, ett flyttbidrag på upp till 20 000 kronor.
Mer om våra förmåner: Förmåner, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Maria Ståhlgren, enhetschef, på 010-242 46 25 eller maria.stahlgren@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista dag att ansöka är 11/1 2026. Urval sker löpande - sök gärna redan idag!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår webbplats: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)

Ersättning

Fast lön. Kollektivavtal finns.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
