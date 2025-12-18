Tandsköterska
2025-12-18
Folktandvården Alunda
Vår verksamhet
Folktandvården i Alunda är en trivsam klinik med fyra behandlingsrum belägen med en trevlig naturnära omgivning. För den som inte bor på gång eller cykelavstånd finns fina bilvägar och goda busskommunikationer till Alunda. Från Uppsala centralstation åker du buss hela vägen fram på ca 30 minuter. Hos oss blir du en del av en välfungerande grupp med bred kompetens och högt värderad arbetsglädje! Vi tycker att kompetensutveckling är viktigt och vill satsa på långsiktig utveckling.
Ditt uppdrag
Arbetet som tandsköterska kräver att du kan ta eget ansvar, har helhetssyn och tar egna initiativ. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter inom tandsköterskans kompetensområde med patienter i alla åldersgrupper. Hos oss finns stora utvecklingsmöjligheter är du rätt person och intresse finns erbjuds arbete med uppsökande verksamhet, basprofylax i skolor och eget patientarbete.
Målet är att alla arbetar på toppen av sin kompetens.
Din kompetens
För att söka denna tjänst ska du ha genomfört samt blivit godkänd på tandsköterskeutbildningen. Är du ny i yrket så ges du möjlighet att delta i Folktandvårdens introduktionsår för tandsköterskor. Du tilldelas även en mentor som blir ett extra stöd under ditt första år på jobbet.
Vi efterfrågar följande kompetenser hos dig som söker:
Personlig mognad - Du är trygg, har självinsikt och har en förmåga att skilja på det personliga och professionella.
Flexibel - Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad - Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Anastasia Jensen, 0173-882-60
Arbetsledare Therese Tagerud 018 - 611 07 20
Vision 018-611 65 75
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 11 januari 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
