Tandsköterska
Folktandvården Knivsta
Vår verksamhet
Trevliga Knivsta växer och tillströmningen av patienter är god - därför söker vi nu en tandsköterska med driv. Vår klinik är centralt belägen med bästa pendlarläge, mellan Stockholm och Uppsala. Kliniken har elva behandlingsrum. Vi är 27 medarbetare, en engagerad personalgrupp som tillsammans skapar ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö, där du blir en viktig del.
Kliniken kännetecknas av bred kompetens med satsningar på utveckling. Vi har ett samarbete med kommunen i den ständigt växande kommunen Knivsta. Här har du chans att bidra till klinikens utveckling.
Ditt uppdrag
Som tandsköterska arbetar du framför allt med assistans men andra typer av ansvarsområden kan också förekomma.
Är du den vi söker?
Vi söker dig med tandsköterskeutbildning, som trivs med att arbeta flexibelt i rollen som tandsköterska. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom yrket. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tror att du trivs med många patientkontakter där du alltid bibehåller ett gott bemötande. Du har en god samarbetsförmåga där du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Du ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Vi ser gärna att du strävar efter en hög vårdkvalité som ambassadör för vårt folkhälsoarbete.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och
karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Arbetsledare Ann-Cathrin Löwdahl 018-611 69 83
Verksamhetschef Sofia Ring 0171-451161
Vision 018-611 65 75
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 31 december 2025. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
