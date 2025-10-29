Tandsköterska

Tandläkarna Wiklund Härnösand AB / Tandsköterskejobb / Härnösand
2025-10-29


Visa alla tandsköterskejobb i Härnösand, Mark, Kramfors, Timrå, Sundsvall eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tandläkarna Wiklund Härnösand AB i Härnösand

Tandsköterska till Oral Care Härnösand
Heltid, tillsvidare
Vi vill bli fler!
Vill du bli en del av ett engagerat och positivt team som brinner för tandvård av högsta kvalitet?
Vi söker nu en tandsköterska till vår moderna och trivsamma klinik där både patienter och medarbetare ska känna sig trygga och väl omhändertagna.

Publiceringsdatum
2025-10-29

Om företaget
Vi är en privat Allmäntandvårdsklinik som erbjuder tandvård för hela familjen.
På Oral Care arbetar vi med hela bredden av tandvård i nära samarbete mellan tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister.
Hos oss värdesätter vi glädje, laganda och omtanke - både om våra patienter och varandra.

Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss får du ett omväxlande arbete som omfattar både assistans, sterilarbete, viss administration och arbete i reception. Du kommer arbeta i team med våra tandläkare och bidra till att ge patienten den bästa upplevelsen.
Vem vi söker
Vi söker dig som är:
• Utbildad tandsköterska (Nyutbildad eller erfaren)
• Flexibel, serviceinriktad och positiv
• En lagspelare som trivs med att ta ansvar och bidra till en bra stämning
• Trygg i mötet med människor och tycker om att ge det lilla extra

För oss är det viktigast att vi hittar rätt pusselbit till vårt team - Någon som vill växa med oss.
Vi erbjuder
• En trevlig arbetsmiljö
• Trygg anställning på 100%
• Möjlighet till utveckling och variation i arbetet
• En arbetsplats där trivsel, samarbete och kvalitet står i fokus

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till:
Marie-louise.lunneborg@oralcare.se
Urval sker löpande så vänta inte med att söka!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: marie-louise.lunneborg@oralcare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandläkarna Wiklund Härnösand AB (org.nr 556987-7276)
Köpmangatan 14 (visa karta)
871 30  HÄRNÖSAND

Kontakt
Marie-Louise Lunnmeborg
marie-louise.lunneborg@oralcare.se
0611-12655

Jobbnummer
9578759

Prenumerera på jobb från Tandläkarna Wiklund Härnösand AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tandläkarna Wiklund Härnösand AB: