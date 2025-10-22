Tandsköterska
2025-10-22
Din arbetsplats
Folktandvården Säffle är Värmlands sydligaste klinik, belägen på den västra sidan av Vänern.
Vi är ett glatt gäng på 20 personer som nu söker efter en ny arbetskamrat. Vi lägger stor vikt på bra arbetsmiljö och vi gillar utveckling och förbättringsarbete. I Säffle bor cirka 15 000 personer och cirka 6 800 av dem är patienter hos oss. Vår klinik, som är belägen i lokaler högst upp i Säffle sjukhus är fräsch och modern.
Vi är här för våra patienter och vill ge dem en så god tandvård som tänkas kan. Detta förutsätter att man har möjlighet att delta på kurser och vara del i olika nätverk. Utveckling är ständigt närvarande och det gör Folktandvården Säffle till en spännande arbetsplats, där vi sätter patient och arbetsmiljö i fokus!
Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete som i huvudsak består av assistans, steril- och receptionsarbete. Är du intresserad finns även möjlighet till egna ansvarsområden till exempel inom profylax med egna patienter och andra delegerade arbetsuppgifter såsom avtryckstagning och skanning. Arbetsuppgifterna är varierande inom både vuxen- och barntandvård. Det är viktigt för oss att våra patienter känner sig nöjda efter ett besök och därför lägger vi stor vikt vid service och bemötande. Är du i början av din karriär får du bra stöd från dina nya kollegor. Dessutom ger vi dig en bra start på din nya karriär eftersom du kommer att få gå Folktandvårdens gedigna introduktionsprogram där man blandar teori med praktiskt arbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en tandsköterskeexamen. Vi ser att du är en person som tar ansvar för sin uppgift och själv kan strukturera ett tillvägagångsätt för att slutföra processen. Du har god samarbetsförmåga och trivs bra att arbeta med andra samt kan lösa uppgifter i grupp på ett utförligt sätt. Arbetet kräver att du är lyhörd och kommunicerar bra med både kollegor och patienter. Du är också lugn, lösnings orienterad och tillmötesgående samt har ett intresse att hjälpa andra.Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
