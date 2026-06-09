Maskerare till tillverkningsindustri
Råda Coating AB / Montörsjobb / Stenungsund Visa alla montörsjobb i Stenungsund
2026-06-09
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Vill du vara med på vår tillväxtresa? Vi på Råda Coating är mitt i en spännande resa där vi under de kommande åren ska bli en ännu större aktör inom industrilackering. Därför vill vi nu bli fler kunniga kollegor.
Just nu söker vi en noggrann, tålmodig och praktiskt lagd maskerare som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du en betydelsefull roll i produktionen, god arbetsmiljö, fina förmåner och möjlighet att utvecklas tillsammans med ett företag som växer.
Som maskerare har du en viktig roll i lackeringsprocessen. Det är ditt arbete som avgör vilka ytor som skyddas, hur slutresultatet blir och om vi kan leverera rätt kvalitet till kund. Du arbetar med maskering och avmaskering av en stor variation av komponenter i olika material, former och storlekar – från mindre detaljer till element på upp till 8 meter.
Arbetet passar dig som gillar praktiskt precisionsarbete, har ett gott handlag och trivs med att lösa problem i produktion. Du behöver kunna arbeta noggrant, tänka logiskt och hitta smarta lösningar när uppdragen varierar. Ibland kan en vanlig maskeringstejp vara lösningen, medan andra jobb kräver mer avancerade och specialanpassade maskeringslösningar för att vi ska kunna leverera det kunden efterfrågat.
Vi arbetar med mindre serier och specialanpassade uppdrag, vilket innebär att arbetsuppgifterna är varierade och att du får möjlighet att utvecklas löpande. Det är ofta högt tempo, så det är viktigt att du kan hantera stress och samtidigt behålla precisionen. Lägg till en gnutta humor och ett gott humör – då kommer du passa bra in hos oss.
Tillsammans med dina kollegor blir du en viktig del av ett större flöde där varje moment spelar roll. Många av de detaljer vi lackerar har tidigare genomgått flera olika steg, till exempel kapning, bockning och svetsning hos kund eller underleverantör. Därför är det viktigt att varje moment utförs med noggrannhet, ansvar och yrkesstolthet.
Rapportering sker i vårt affärssystem Monitor.
Om dig
Vi tror att du trivs i en praktisk produktionsmiljö där kvalitet, ansvar och noggrannhet är viktigt. Rollen passar dig som är stadig på handen, gillar praktiskt precisionsarbete och har tålamodet att arbeta fokuserat med detaljerade moment under längre stunder.
Som person har du en positiv inställning, tar ansvar och har lätt för att samarbeta med andra. Du är noggrann, tålmodig och flexibel i ditt sätt att arbeta, och du har förmåga att ta till dig ny information och omsätta den i praktiken.
En stor del av arbetsdagen handlar om problemlösning. Därför är det viktigt att du har ett logiskt tänkande och gillar att förstå hur saker hänger ihop. Problem stoppar dig inte, utan får dig att tänka vidare, hitta lösningar och bidra till att arbetet blir bättre.
Vi är ett mindre företag där alla behöver hjälpas åt. Det ställer krav på att du är prestigelös, orädd för att prova nya arbetsuppgifter och vill vara med och bidra till helheten. För att trivas hos oss behöver du också uppskatta att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål.
Du behöver inte ha arbetat som maskerare tidigare, men vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbeten där noggrannhet och detaljfokus varit viktigt. Det kan vara från industri, produktion, montage, verkstad, hobbyverksamhet, finmekanik eller andra praktiska sammanhang där det krävs tålamod, precision och problemlösning.
Har du arbetat med ritningsläsning eller har förståelse för olika tillverkningsprocesser är det meriterande.
Det viktigaste för oss är inte exakt vad du har gjort tidigare, utan att du är lösningsorienterad, ansvarstagande och har viljan att lära dig. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, hur du fungerar i teamet och din vilja att utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Vilja att lära sig ritningar
God datorvana och vilja att lära sig nya system
Meriterande
Tidigare erfarenhet av ritningsläsning
Erfarenhet från industri, produktion, montage, verkstad, lackering eller finmekanik
Förståelse för olika tillverkningsprocesser
Erbjudande
Vi erbjuder dig en arbetsplats med hjärtat på rätta stället, där vi är stolta över vårt arbete och där varje medarbetare är en viktig del av helheten. Vår företagskultur genomsyras av kämpaglöd, ödmjukhet och ansvarstagande.
Hos oss får du ett praktiskt och varierat arbete i en produktion där kvalitet, yrkesskicklighet och samarbete står i fokus. Du blir en del av ett team som hjälps åt, skrattar tillsammans och tar ansvar för att leverera bra jobb till våra kunder.
Vi erbjuder:
Flexarbetstid
Friskvårdsbidrag
Privat sjukvårdsförsäkring
Fritt arbete under ansvar
Utvecklingsmöjligheter
Individuell lönesättning
Arbete i nyrenoverade, stora och fräscha lokaler
Arbetstid: Dagtid måndag–torsdag 07:00–16:00, fredag 07:00–14:45 med flexmöjligheter
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med start omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsvillkor: Teknikavtalet IF MetallSå ansöker du
Ansök genom att maila CV och personligt brev till ansokan@radacoating.se
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Sista ansökningsdag är 2026-06-30. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.Om företaget
Sedan november 2023 heter vi Råda Coating AB, tidigare Prestanda Lacktjänst. Från maj 2021 är Råda Coating AB ett dotterbolag till Råda Industries AB.
Råda Coating AB ligger i Ödsmål och tillsammans med våra idag 26 anställda är vi specialister inom våtlackering, maskering, montering och blästring. Våra kunder finns inom flera olika branscher, bland annat medicinteknik, försvarsindustri, marinindustri och verkstadsindustri.
Vi gillar att arbeta snabbt, flexibelt och lösningsorienterat, men vi har alltid produktionen och kvaliteten i fokus. För oss är varje jobb viktigt – och ju svårare uppdraget är, desto bättre trivs vi.
Idag har vi 8 rymliga sprutboxar som är bestyckade på olika sätt, ugnar för bränning av upp till 12 meter långa element, olika typer av sprututrustning såsom pumpar och tryckfat samt elstatsutrustning. Anläggningen har även blästerrum med fristråleblästringsutrustning, blästerskåp med garnet för smådetaljer och ett komplett sliprum med utrustning. På maskerings- och monteringsavdelningen finns bland annat maskeringsplotter, lasergravyr och saltkammare.
Målet med vår resa framåt är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Det vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Vi tar endast emot ansökningar via mail, ansokan@radacoating.se
E-post: ansokan@radacoating.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Råda Coating AB
(org.nr 556824-4486), https://radacoating.se/
Teknikvägen 7 (visa karta
)
444 95 ÖDSMÅL Kontakt
Elin Berglund elin.berglund@radacoating.se 0735147625 Jobbnummer
9955968