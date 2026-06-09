Specialpedagog till Skolfam Göteborgs Grundskoleförvaltning
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2026-06-09
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Om arbetsplatsen - Skolfam
Skolfam är en arbetsmodell vars syfte är att stärka skolresultaten för familjehemsplacerade barn. Skolfam i Göteborg är ett samarbete mellan Grundskoleförvaltningen och Socialförvaltningarna. För mer information om arbetsmodellen se www.skolfam.se.
Skolfam i Grundskoleförvaltningen har idag har 24 medarbetare som består av specialpedagoger och psykologer. Dessa arbetar i tätt samarbete med socialsekreterarna från stadens fyra socialförvaltningar.
Vi söker en specialpedagog som vill arbeta tvärprofessionellt med tillhörighet i en grupp specialpedagoger och psykologer där det finns hög kompetens och stort engagemang. Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande uppdrag där dina kompetenser och erfarenheter är betydelsefulla. Du kommer att ha din anställning som specialpedagog på enheten Skolfam i Grundskoleförvaltningen men den fysiska arbetsplatsen är till största del förlagd på ett eller flera av stadens socialtjänstkontor.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog i Skolfam arbetar du i team kring varje barn tillsammans med psykolog, barnets socialsekreterare samt ansvarig familjehemssekreterare. I Skolfam arbetar vi systematiskt för att öka barnets delaktighet men arbetsuppgifterna innefattar till största del arbete med de vuxna kring barnen. Teamets uppdrag handlar om att tillsammans med skolpersonal och familjehemsföräldrar göra familjehemsplacerade barns skolgång så framgångsrik som möjligt.
Du kommer tillsammans med en psykologkollega genomföra kartläggningar och analyser av barnets kognitiva och kunskapsmässiga förmågor samt psykiska hälsa. Kartläggningens bedömning används som underlag för att hitta barnets styrkor och eventuella behov av stöd. Barnets utveckling följs upp vid kontinuerliga möten under hela grundskoletiden där skolfamteamet, skolan och familjehem deltar. Du kommer vara ansvarig för att samordna, leda, upprätta dokument och planer kopplade till utredningar och uppföljningsmöten.
Uppföljningsmöten sker till övervägande del digitalt. Du behöver därför vara trygg med att använda videosamtal som verktyg och du ser möjligheter att arbeta relationsskapande i dessa mötesformer.
Du kommer även att ha fysiska möten både inom och utanför kommunen. Arbetet kan vid enstaka tillfällen innebära resor utanför kontorstid och övernattningar. Vid bilresor använder vi stadens bilar.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad lärare med vidareutbildning till specialpedagog.
Erfarenhet av arbete i grundskola (F–9)
Erfarenhet av pedagogiska kartläggningar
Erfarenhet av att arbeta med standardiserade testmaterial inom exempelvis språk, läsning och matematik
Erfarenhet av att analysera och omsätta resultat till pedagogiska rekommendationer och insatser
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av arbete med familjehemsplacerade barn eller barn i utsatta livssituationer
Erfarenhet av samverkan med socialtjänst
Erfarenhet av tvärprofessionellt arbete
Erfarenhet av konsultativt arbete gentemot skolor
Erfarenhet av handledning, särskilt i tvärprofessionella sammanhang
Erfarenhet av arbete i Skolfam
Personliga kompetenser
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du kommer med nya idéer och synvinklar på jobbet och för att lösa problem. Du är nyfiken och uppmuntrar till dialog och frågor, och du kan se fler än en möjlig lösning. Din kreativitet kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Nicole el Aaraj, Sveriges Lärare nicole.el.aaraj@fvsverigeslarare.se 031-7015521 Jobbnummer
9955966