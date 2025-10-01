Tandsköterska
2025-10-01
Välkommen till en klinik i centrala Köping där vi tar hand om alla patienter och ser till att alla trivs.
Vi är en tandläkare och 1 tandsköterska. Vi arbetar på ett effektivt och praktiskt sätt. Vi har roligt och försöker se till att alla trivs, både personal och patient skall känna sig som hemma. Vi behöver utöka våran bemanning med en till tandsköterska. Provanställning i 6 månader anpassas och tillsvidare anställning om behovet kvarstår.
Kliniken består av 3 arbetsrum, panoramarum, steril och reception.
Vi söker dig som:
Har en godkänd tandsköterskeutbildning.
Arbetar tätt med sin tandläkare.
Är en serviceinriktad lagspelare med ett varmt bemötande och har ett genuint intresse för att hjälpa våra patienter.
Trivs med att ta eget ansvar.
Är strukturerad, flexibel och trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo.
Utöver patientnära behandlingar kommer du sköta steril, svara i telefon samt andra uppgifter rörande verksamheten.
Vi erbjuder:
En stimulerande och varierande arbetsmiljö i fräsch och moderna lokal.
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
En positiv arbetsplats med erfarna och engagerade kollegor.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@tandvardscentrum.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårdscentrum i Köping AB
(org.nr 559466-3790)
731 32 KÖPING Kontakt
Uday Najim info@tandvardscentrum.com 022110050 Jobbnummer
9536312