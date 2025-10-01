Tandsköterska

Tandvårdscentrum i Köping AB / Tandsköterskejobb / Köping
2025-10-01


Visa alla tandsköterskejobb i Köping, Kungsör, Arboga, Hallstahammar, Surahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tandvårdscentrum i Köping AB i Köping

Välkommen till en klinik i centrala Köping där vi tar hand om alla patienter och ser till att alla trivs.

Vi är en tandläkare och 1 tandsköterska. Vi arbetar på ett effektivt och praktiskt sätt. Vi har roligt och försöker se till att alla trivs, både personal och patient skall känna sig som hemma. Vi behöver utöka våran bemanning med en till tandsköterska. Provanställning i 6 månader anpassas och tillsvidare anställning om behovet kvarstår.
Kliniken består av 3 arbetsrum, panoramarum, steril och reception.
Vi söker dig som:
Har en godkänd tandsköterskeutbildning.
Arbetar tätt med sin tandläkare.
Är en serviceinriktad lagspelare med ett varmt bemötande och har ett genuint intresse för att hjälpa våra patienter.
Trivs med att ta eget ansvar.
Är strukturerad, flexibel och trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo.
Utöver patientnära behandlingar kommer du sköta steril, svara i telefon samt andra uppgifter rörande verksamheten.

Vi erbjuder:
En stimulerande och varierande arbetsmiljö i fräsch och moderna lokal.
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
En positiv arbetsplats med erfarna och engagerade kollegor.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@tandvardscentrum.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandvårdscentrum i Köping AB (org.nr 559466-3790)
Stora Gatan 9 (visa karta)
731 32  KÖPING

Kontakt
Uday Najim
info@tandvardscentrum.com
022110050

Jobbnummer
9536312

Prenumerera på jobb från Tandvårdscentrum i Köping AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tandvårdscentrum i Köping AB: