Tandsköterska
2025-08-07
Vi på Alvik strand tandläkarna är ett gäng på 10 kollegor som trivs att arbeta tillsammans och vi söker nu dig som är intresserad av att vara med och utveckla klinikens verksamhet.
Patientsäkerhet och kvalitet i tandvården är fokus i vårt arbete. Vi tror på god service och ett gott bemötande och en viktig del i ditt arbete är skapa trygghet och delaktighet i behandlingar,
Vi erbjuder Dig:
• Ett glatt och kamratligt arbetsgäng
• Bra handlednings- och utvecklingsmöjligheter
• Modern klinik
• Möjlighet att jobba delegerat
• Roligt på jobbet
• Generös friskvårdsbidrag
• Tjänstepension
Vi söker dig med tandsköterskeutbildning och utöver goda yrkeskunskaper ser vi gärna att du fungerar bra i grupp, har god kommunikationsförmåga och tycker om att utvecklas. Du ska kunna arbeta flexibelt och effektivt med väl bibehållen kvalitet och hög servicenivå och stor vikt läggs på social kompetens och positiv inställning till att arbeta med våra kunder och teamtandvård. Van med att ha många bollar i luften samtidigt.
Sedvanliga tandsköterskeuppgifter som assistans, sterilarbete, receptionsarbete. Vårt mål är att du som tandsköterska ska kunna de flesta arbetsuppgifterna. Vi arbetar med opus journalsystem och hela kliniken är digitaliserad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: sara.backman@as-t.se Arbetsgivare Alviks Strand Tandläkarna AB
(org.nr 556442-0726)
Gustavslundsvägen 141 (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Alviks Strand Tandläkarna AB Kontakt
Klinikchef
Sara Bäckman sara.backman@as-t.se 0736555501 Jobbnummer
9450034