Tandsköterka
Dentsmile I Sverige AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-01-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dentsmile I Sverige AB i Stockholm
, Uppsala
, Gävle
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Tandsköterska till DENTSMILE, Stockholm
Är du en engagerad tandsköterska som vill vara en del av ett modernt och växande tandvårdsteam? DENTSMILE i Stockholm söker nu en driven och positiv tandsköterska som vill arbeta i en dynamisk och serviceinriktad miljö där patientvård och kvalitet står i fokus.Publiceringsdatum2026-01-25Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss på DENTSMILE blir du en viktig del av vårt team. Ditt arbete kommer att omfatta patientomhändertagande, assistans vid behandlingar, steril- och receptionsarbete samt administrativa uppgifter.
Vi söker särskilt dig som är duktig på protetik och kirurgi med 2-4 års erfarenhet, då våra behandlare arbetar mycket med dessa områden och du kommer att vara en central del av teamet runt dessa behandlingar.
Erfarenhet av att arbeta delegerat är ett stort plus, då vi gärna ser att du har förmågan att arbeta självständigt och bidra till effektiv patienthantering. Vi arbetar med ett brett spektrum av behandlingar och har ett högt patientflöde, vilket innebär ett varierande arbete med möjlighet till utveckling och ansvarstagande.
Vi söker dig som:
• Har en godkänd tandsköterskeutbildning.
• Är en serviceinriktad lagspelare med ett varmt bemötande och har ett genuint intresse för att hjälpa våra patienter.
• Har erfarenhet från arbete som tandsköterska, meriterande om du har arbetat med både vuxna och barn.
• Har erfarenhet inom protetik och kirurgi, gärna både assistans och delegerade moment.
• Har erfarenhet av att arbeta delegerat och trivs med att ta eget ansvar.
• Är strukturerad, flexibel och trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo.
• Talar och skriver svenska obehindrat; ytterligare språk är meriterande.
Vi erbjuder:
• En stimulerande och varierande arbetsmiljö i fräscha och moderna lokaler.
• Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
• En positiv arbetsplats med erfarna och engagerade kollegor.
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner.
Anställningsform
Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan, innehållande CV och personligt brev, till Karriar@dentsmile.se
Märk din ansökan med "Tandsköterska Stockholm".
Välkommen till DENTSMILE - där vi sätter våra patienter och vårt team i centrum! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Mail
E-post: Karriar@dentsmile.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterka". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentsmile i Sverige AB
(org.nr 556840-4676)
Kungsgatan 37 (visa karta
)
111 56 STOCKHOLM Jobbnummer
9703057