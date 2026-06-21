Tandläkare-Klippan
Allmäntandvården Helsingborg AB / Tandläkarjobb / Klippan Visa alla tandläkarjobb i Klippan
2026-06-21
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Roligare på jobbet och Söderåsen runt hörnet? Sök tjänsten som tandläkare i Klippan!
Är du en skicklig tandläkare som värdesätter både ett starkt patientfokus och en riktigt god fika med kollegorna? Vill du ha en varierad vardag i en modern klinik där din kompetens verkligen uppskattas? Då kan det vara dig vi letar efter!
Vi på Allmäntandvården Klippan expanderar och söker nu en engagerad tandläkare som vill bli en del av vårt sammansvetsade team.
Varför ska du välja oss?
Vi bjuder på:
En modern arbetsplats: Vi jobbar med modern utrustning och digitala flöden för att göra din och patientens vardag så smidig som möjligt.
Bred patientmix: Hos oss får du jobba med allt från allmäntandvård till mer avancerad kirurgi och protetik. Ingen dag är den andra lik!
Fokus på din hälsa: Din hälsa är viktig för oss. För att du ska hålla dig pigg och stark erbjuder vi schyssta villkor och ett bra friskvårdsbidrag som du kan använda till den aktivitet du gillar bäst.
Ett fantastiskt team: Vi ställer upp för varandra, skrattar mycket och har korta beslutsvägar. Här blir du aldrig lämnad ensam vid behandlingsstolen.
Det bästa av två världar: Klippan erbjuder charmigt småstadsliv med närhet till fantastisk natur (Söderåsen runt hörnet!), samtidigt som du enkelt pendlar hit.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare med några års erfarenhet, men vi välkomnar även dig som är relativt nybörjare i yrket då vi har goda möjligheter till handledning.
Vi tror att du:
Sätter patientens trygghet och bemötande i första rummet.
Är kommunikativ och talar samt skriver flytande svenska.
Har ett prestigelöst förhållningssätt och trivs med att samarbeta i team (tandsköterskor och hygienister är dina bästa vänner!).
Vill fortsätta utvecklas vi uppmuntrar och stöttar gärna vidareutbildning. Publiceringsdatum2026-06-21Om tjänsten
Omfattning: Heltid (eller deltid enligt överenskommelse).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Konkurrenskraftig månadslön + förmåner och friskvårdsbidrag.
Låter det som ditt nästa steg?
Då vill vi jättegärna träffa dig! Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Frågor om tjänsten? Kontakta klinikchef Batoul på 043533003 eller batoul@allmantandvarden.se
Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till: batoul@allmantandvarden.se
.
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att välkomna dig till Klippan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allmäntandvården Helsingborg AB
(org.nr 559401-1065)
Storgatan 26 (visa karta
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264 33 KLIPPAN Jobbnummer
9971644