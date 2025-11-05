Tandläkare Tandakuten/Campus
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård / Tandläkarjobb / Östersund Visa alla tandläkarjobb i Östersund
2025-11-05
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård i Östersund
, Krokom
, Åre
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi söker Tandläkare till Tandakuten /Ftv. Campus.
Här erbjuds du som har erfarenhet och är trygg i din yrkesroll en utmaning.
Som tandläkare på Tandakuten kommer du fylla en viktig uppgift och bli uppskattad, då kliniken förbättrar tillgängligheten till tandvård för patienter med akuta besvär.
Tandakuten ligger vägg i vägg med Ftv Campus, och bemannas under veckorna av mestadels fast anställd personal och under helgerna av personal från hela verksamheten.
Tjänstgöringen kombineras med anställning på Ftv. Campus.
Folktandvården Jämtland/Härjedalen består av femton allmäntandvårdskliniker, varav fyra kliniker är belägna i Östersundsområdet och resterande i övriga delar av länet.
I Östersund finns sjukhus- och specialisttandvård som också är en del i folktandvårdens verksamhet.
Folktandvård Campus /Tandakuten ligger på campusområdet i Östersund .Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som tandläkare Tandakuten arbetar du med både vuxen- och barntandvård. Tjänstgöring på en jourklinik
innebär att du som söker förväntas ha yrkeserfarenhet och att du är trygg i din yrkesroll. Vi vill att du är flexibel och har förmågan att skapa goda relationer med såväl övriga medarbetare som patienter. Vi ser gärna att du gillar rollen som handledare till mer oerfarna kollegor.
På Tandakuten planeras nyutexaminerade att få göra del av sin introduktion.
Personlig och yrkesmässig utveckling är viktigt. Du erbjuds därför att i dialog med din chef årligen göra en plan för
individuell kompetensutveckling.
På Ftv Campus bedrivs allmäntandvård för patienter i alla åldrar .
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid 50% Tandakuten 50% Ftv Campus, tjänstgöringsgrad kan diskuteras och kombineras med tjänstgöring på annan klinik inom Folktandvården i Region JHKvalifikationer
Svensk tandläkarlegitimation
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Professionell i din yrkesroll
Övriga språkkunskaper är ett plus liksom kunskap i T4
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Erfarenhet krävs.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287459". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård Kontakt
Enhetschef ftv. Campus/Ftv. Berg/Tandakuten
Zorica Corkovic zorica.corkovic@regionjh.se 063142466 Jobbnummer
9590079