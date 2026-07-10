Tandläkare sökes - Kronoberg
Dental Business Group AB / Tandläkarjobb / Älmhult Visa alla tandläkarjobb i Älmhult
2026-07-10
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Vi växer och behöver fler tandläkarhänder
Vi välkomnar dig att bli nästa tandläkare hos oss på Tandvårdshuset. Vi finns i Älmhult, Ljungby och i Alvesta. Vi är verkligen väletablerade i regionen och är en relativt stor privat aktör i regionen. Tjänsten är en tjänst på 70 -100 %. Vi söker dig som har startat din karriär som tandläkare med viss erfarenhet och har god kommunikativ förmåga. Hos oss går hela familjer så du får gärna även ha barnkompetens. Vi erbjuder dig förmånliga villkor och en möjlighet till att påverka både kliniken som arbetsplats och din egen utveckling som tandläkare. Välkommen! Här kommer du ha både snälla och bjussiga arbetskamrater - vi är bra på att samarbeta helt enkelt!
Rekryteringsuppdraget tas om hand av oss på Dental Business Group / Rekrytering
Vi hjälper tandvårdsverksamhet att nå sin fulla potential genom hitta de rätta lagspelarna. Rätt person på rätt plats.
Vi ser fram emot din ansökan!
För mer information gällande denna tjänst går det bra att kontakta via chatten eller ringa Åsa Lindgren 079-0760419. Om du är intresserad så anmäl ditt intresse genom att skriva ett personligt brev och ett CV. Hon kommer vara tillgänglig under hela sommaren. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7862413-2095705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dental Business Group AB
(org.nr 559057-0627), https://dentalbusinessgroup.teamtailor.com
Tandvardshuset (visa karta
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342 30 ALVESTA Kontakt
Åsa Lindgren asa.lindgren@dentbiz.se 079-076 04 19 Jobbnummer
9998943