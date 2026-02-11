Tandläkare, Magasinsgatan Lidköping
2026-02-11
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en tandläkare med driv att bidra till en bättre munhälsa!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Vi är en arbetsplats där vi bryr oss om varandra och våra patienter.
Vi är en klinik som strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen för dig och dina kollegor. Vi arbetar i en positiv anda där humor och arbetsglädje är en stor del av vår kultur.
Teamarbete och utveckling av oss själva, vården och vårt arbetssätt har stort fokus på kliniken. Vi jobbar hårt för en arbetsplats där alla stimuleras och jobbar på toppen av sin kompetens och i det har tandläkaren en central roll. För oss är det självklart med öppna dörrar, att kliniken är ett gemensamt ansvar, att vi hjälper och lär av varandra och dessutom har roligt tillsammans. Här finns möjlighet att utföra många typer av behandlingar med varierande svårighetsgrad.
Kliniken ligger centralt i Lidköping och har nära till Vänerns vackra natur med flera badplatser. Det är en stad som expanderar och i närheten finns möjlighet till båt- och friluftsliv. Gå gärna in på www.lidkoping.se
för att läsa mer om staden.
På Folktandvården Magasinsgatan erbjuder vi dig ett stimulerande och utmanande jobb. Vi har 8 behandlingsrum i fräscha lokaler. På kliniken arbetar just nu 6 tandläkare (5st från 1 maj), 2 tandhygienister och 10 tandsköterskor.
Vi har ett stort kundunderlag av barn och vuxna och behöver utöka våra möjligheter att hjälpa alla som söker sig till oss.
Kompetenskrav och profil
Legitimerad tandläkare
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första året. Handledningsprogrammet är en del av vårt treåriga utvecklingsprogram med upp till 18 dagars kompetensutveckling.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Om du som sökande har utbildning/examen från ett annat EU/EES-land än Sverige och saknar referenser kan det bli aktuellt med kompletterande teoretiska och kliniska arbetsprover som en del av rekryteringsprocessen.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2026-02-11
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Magasinsgatan Lidköping Kontakt
Dennis Lundborg, Klinikchef 0702380430 Jobbnummer
9735445