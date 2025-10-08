Tandläkare, Hjo
2025-10-08
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en tandläkare som vill göra skillnad!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter:
På Folktandvården Hjo träffar du patienter i alla åldrar med många olika vårdbehov.
Som tandläkare hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens och är en del av teamet, för tillsammans är vi starka.
I tjänsten ingår bland annat:
Att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor i behandlingsrummet.
Arbete med såväl enklare undersökningar som mer avancerade behandlingar och akut tandvård.
Att vara teamets specialist i oral diagnostik.
Vi är 14 medarbetare med bred erfarenhet, och erbjuder alla typer av behandlingar. Flera av oss är utbildade handledare. Vi på Folktandvården Hjo kommer inom en snar framtid flytta in i nybyggda lokaler.
Hjo, den mysiga trästaden vid Vätterns strand, erbjuder ett rikt kulturliv och fin natur. Vad sägs om ett dopp från bryggan på lunchen? Besök gärna visithjo.se för mer information.
Läs om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Hjo - Folktandvården
Behöver du bostad i Hjo gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.
Kompetenskrav och profil:
Legitimerad tandläkare
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första året. Handledningsprogrammet är en del av vårt treåriga utvecklingsprogram med upp till 18 dagars kompetensutveckling.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 43-44.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
