Tandläkare centrala Göteborg
Tandläkarbröderna AB / Tandläkarjobb / Göteborg Visa alla tandläkarjobb i Göteborg
2025-08-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandläkarbröderna AB i Göteborg
Vill du arbeta på tandklinik i centrala Göteborg?
Vi söker dig som är ansvarstagande, lojal, punktlig, organiserad och initiativtagande och vill vara med och ge våra patienter bästa tänkbara service.
All vård utförs med hög service och kvalitét, därför att det av stor vikt att du är serviceinriktad. Du är glad och öppen, flexibel och har god datorvana.
Då praktiken har stort fokus på bemötande och kommunikation är det av stor vikt att du behärskar svenska språket mycket väl, i såväl tal som skrift.
Tandklinik 19 är en modern klinik i framkant med utrustning såsom digital scanning och panoramaröntgen. På kliniken bedrivs, utöver traditionell tandvård, estetisk tandvård, ortodontiska behandlingar och implantatkirurgi. Kliniken är under ständig utveckling och tillsammans formar vi framtiden.
Anställningsform: heltid
OBS! Alla ansökningar skall skickas till jobb@tandklinik19.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: jobb@tandklinik19.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkarbröderna AB
(org.nr 559136-6009)
Västra Hamngatan 19 (visa karta
)
411 17 GÖTEBORG Arbetsplats
Tandklinik 19 Jobbnummer
9450185