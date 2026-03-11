Tandläkare
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om jobbet
Vi på Harmony Dental Center AB, en modern privat tandklinik belägen i centrala Stockholm, söker en erfaren och motiverad tandläkare som vill bidra till vårt team. Kliniken är utrustad med fyra behandlingsrum och den senaste tekniken, inklusive digital röntgen, skanner och avancerade utrustningar, vilket möjliggör högkvalitativ och effektiv tandvård.
Våra värderingar:
Vi prioriterar alltid patientens välbefinnande och strävar efter att erbjuda trygg, personcentrerad tandvård i en professionell miljö. Vi värdesätter samarbete, kontinuerlig kompetensutveckling och en positiv arbetsplats där varje medarbetare har möjlighet att utvecklas och trivas.
Ansvarsområde:
Som tandläkare hos oss utför du kliniskt arbete med patienter i alla åldrar, inklusive:
* Allmän tandvård och förebyggande behandlingar
* Endodonti, parodontologi och dentoalveolär kirurgi
* Protetik, implantat och akut tandvård
Du samarbetar nära med tandsköterskor, tandhygienister och administrativ personal för att säkerställa ett smidigt patientflöde och hög vårdkvalitet.
Kvalifikationer och färdigheter
* Legitimerad tandläkare med svensk legitimation
* Minst 2 års erfarenhet inom allmän tandvård
* Utmärkt kommunikationsförmåga och förmåga att bygga långsiktiga förtroendefulla relationer med patienter
* Engagemang för teamarbete och klinikens gemensamma mål
* Intresse för modern tandvårdsteknik och digitala verktyg
Vi erbjuder dig även olika förmåner såsom:
* Konkurrenskraftig fast månadslön baserad på erfarenhet med möjlighet till resultatbaserad bonus
* Friskvårdsbidrag (5 000 SEK/år)
* Extra semesterdagar för dig över 40 år
* Förstärkt tjänstepension med löneväxling till pension
* Betald fortbildning (årlig budget för kurser och konferenser)
Goda arbets- och lönevillkor

Publicering: 2026-03-11

Så ansöker du
Om du är en engagerad tandläkare som delar våra värderingar och söker en stimulerande miljö med goda utvecklingsmöjligheter, är du varmt välkommen att söka tjänsten. Skicka ditt CV tillsammans med ett personligt brev där du beskriver varför du passar för rollen.
Ansökningar tas emot enbart via e-post: info@harmonydental.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tackar nej till annonssäljare och rekryteringsföretag.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@harmonydental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Harmony Dental Center AB
(org.nr 559459-8699)
Artillerigatan 89 (visa karta
)
115 30 STOCKHOLM Kontakt
VD
Paria Abedi info@harmonydental.se 0855807707 Jobbnummer
9792025