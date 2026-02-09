Tandläkare
Sävsjö Folktandvård
På Sävsjö Folktandvård erbjuder vi dig en varierande vardag på en trivsam arbetsplats där teamarbete står i centrum. Hos oss är allas insats lika värdefull och varje medarbetare är med och bidrar till klinikens utveckling och framtid genom nya idéer och arbetssätt.
Vi är en trivsam arbetsplats med 22 engagerade kollegor, där alla är ytterst delaktiga i att bygga klinikens framtid. Vi erbjuder en arbetsplats med patienten i fokus där medarbetare samarbetar för att ge patienten bästa möjliga tandvård. Vår klinik är fräscht inredd med 12 moderna behandlingsrum. Handledning är en naturlig del av vår vardag och hos oss finns goda förutsättningar för dig att växa och utvecklas i din roll.
Nu går en av våra tandläkare vidare i ett utökat uppdrag och vi söker därför en ny tandläkare till vårt härliga team.
Läs mer om kliniken här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-savsjo-folktandvard/)!
Rollen som tandläkare
I din vardag kommer du att möta patienter i alla åldrar, och med olika bakgrunder. Du kommer att utföra allt från enklare undersökningar till mer avancerade behandlingar på dina patienter. Du får därför användning av hela din yrkeskompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både nyfikenhet och empati. Vi har också påbörjat resan mot ett mer digitalt flöde vilket märks i nya arbetssätt med t.ex. digitala vårdmöten.
Som tandläkare hos oss inom Folktandvården Region Jönköpings län spelar du en viktig roll i vårt folkhälsofrämjande arbete. Du arbetar tätt tillsammans med övriga kollegor på kliniken. Det är du som genomför den långsiktiga helhetsbedömningen av patienten.
Vi letar efter dig som delar Folktandvårdens vision och värderingar, en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Därför är det viktigt för oss att vara professionell, både för att värna om patientsäkerheten men också för kvalitén på behandlingen.
Vi vet att det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats, både för medarbetare och patienter. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet på kliniken.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter, unga, gamla, friska och sjuka, den bästa vård vi kan ge. Vi handleder varandra för att ständigt utveckla kompetens och kvalitet och vi försöker att hålla oss uppdaterade i vad som händer i tandvården runt om oss. Vi tror på individens ansvar för sig själv och gruppen och med mycket skratt och humor har vi bra verktyg för en god social arbetsmiljö.
För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som ligger dig varmt om hjärtat.Publiceringsdatum2026-02-09Profil
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare med ett intresse för både barn-och vuxentandvård. Hos oss finns plats att växa, både för dig som nyexaminerad och dig med mer erfarenhet. Är du nyexaminerad får du en individanpassad handledning där du också förväntas vara nyfiken och ställa många frågor.
Som person tror vi att du är trygg, kvalitetsmedveten och riktig lagspelare. Vi tror att du har goda kunskaper i svenska språket i tal- såväl som skrift. B-körkort är meriterande då det kan förekomma resor i tjänsten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare inom Folktandvården och för dig som flyttar hit erbjuder vi flyttbidrag. Läs gärna mer om förmånerna här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/formaner/)
Som medarbetare hos Region Jönköpings län får du tillgång till ytterligare anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Anna Abelsson anna.abelsson@rjl.se
, 010-2438708 alt klinikkoordinator Beatrice Hvirf, beatrice.hvirf@rjl.se
, 010-243 87 08
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 1 mars. Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
Folktandvården är en del av Region Jönköpings län. Vårt viktiga folkhälsouppdrag handlar om att bidra till en god munhälsa, hela livet i hela länet. I verksamheten finns 26 allmäntandvårdskliniker utspridda i länet samt specialisttandvård vid Odontologiska Institutionen, med nio olika specialistområden.
Folktandvården verkar i ett expansivt län, där Region Jönköpings län tar sin del av ansvaret för att genom satsningar inom bland annat kultur och näringsliv verka för ett bra liv i en attraktiv region.
Vi ser mångfald som en styrka och något vi eftersträvar på alla våra arbetsplatser. Våra medarbetares bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet. Tillsammans är vi en stor kraft.
Mer information om Folktandvården hittar du www.rjl.se/folktandvardenDu
