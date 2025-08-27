Tandläkare
2025-08-27
AhiDent har ett erfaret tandvårdsteam med omfattande kompetens och långvarig erfarenhet. Vi arbetar med den senaste tekniken och tandläkarutrustningen i fräscha, nyligen renoverade och moderna lokaler.
Vi söker en tandläkare som är trygg, engagerad och ser tandvårdsyrket som både roligt och meningsfullt. Du bör vara positiv, serviceinriktad, flexibel och alltid ha patienternas bästa i fokus. Samarbetsskicklighet är viktigt och du strävar alltid efter att leverera ditt bästa.
Vi söker dig som är engagerad och självgående med starka kliniska färdigheter. Du bör vara en lagspelare och van vid att arbeta i en teammiljö. Dina ansvarsområden kommer att inkludera tandvårdsbehandlingar och terapiplanering med fokus på högkvalitativ tandvård.

Kvalifikationer
• Svensk tandläkarlegitimation.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Utomordentliga kommunikationsfärdigheter samt förmåga att ge patientundervisning
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi granskar ansökningarna löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
