Tandksöterska
Tandvårdscentrum i Arvidsjaur AB / Tandsköterskejobb / Arvidsjaur Visa alla tandsköterskejobb i Arvidsjaur
2025-10-22
Vi är en privat tandläkarmottagning belägen mitt i Arvidsjaur som nu byter ägare och då behöver vi en tandsköterska. Vill du vara med och skapa framtiden för vår nya tandläkare
Vi utför all typ av tandvård på kliniken. Alltifrån bastandvård till större protetiska behandlingar och kirurgi i form av visdomstandsoperationer, implantatoperationer med meraPubliceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga tandsköterskeuppgifter, assistans, steril, reception, beställningar
Vi söker i första hand en utbildad tandsköterska men även icke utbildad som vill lära sig yrket
Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ambitiös, flexibel, positiv, empatisk och med känsla för egenansvar.
Tillsättning sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
tel 0960-12021
E-post: tore@tandvardscentrum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandvårdscentrum i Arvidsjaur AB
(org.nr 556572-2369)
Nygatan 37 D
)
933 32 ARVIDSJAUR Jobbnummer
9570123