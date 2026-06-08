Kursledare (YH) till Assistansakademin (hemifrån / distans eller i Stockho
Hirely AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2026-06-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Assistansakademin erbjuder digitala yrkeshögskoleutbildningar inom personlig assistans. Vill du vara med och forma framtidens personliga assistenter och arbetsledare inom personlig assistans? Vi söker nu en erfaren kursledare för att driva och utveckla våra utbildningar.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Uppdragsanställning på 50% under tidsperioden 2026-08-06-2027-07-31. Därefter väntas nytt besked från Myndigheten för yrkeshögskolan och anställningen kan komma att förlängas ytterligare.
Som kursledare på Assistansakademin kommer du bland annat att ansvara för:
Hålla i och undervisa på digitala workshops 1-2 dagar i veckan.
Kontinuerlig kontakt och stöd till studerande
Boka föreläsare
Aktivt arbete för att utveckla och förbättra utbildningarna
Administration inklusive betygssättning
Medverkan på ledningsgruppsmötenKvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
God datorvana och lätt för att lära dig nya system
Erfarenhet av arbete inom yrkeshögskolan
Erfarenhet av yrket personlig assistans, gärna inom arbetsledning
Förmåga och erfarenhet av att föreläsa och undervisa
Social förmåga och lätt för att skapa och upprätthålla relationer
Driv och engagemang för att förbättra utbildningsverksamheten
Starka kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Om dig
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Drivs av att se människor utvecklas genom ny kunskap och att förse arbetsmarknaden med relevant kompetens
Har ett positivt förhållningssätt, är lösningsfokuserad och trivs i en ansvarstagande roll
Är lyhörd, flexibel och relationsskapande
Om Assistansakademin
Assistansakademin har bedrivit utbildning på yrkeshögskolenivå sedan 2021. En stark ledningsgrupp bestående av tio assistansanordnare i Sverige säkerhetsställer kvalitén på våra utbildningar så vår undervisning ger de kunskaper, kompetenser och färdigheter till våra studenter som arbetslivet efterfrågar.
Assistansakademin drivs av JAG Utbildning som är ett helägt dotterbolag till den ideella föreningen Brukarkooperativet JAG. Kooperativets drygt 450 medlemmar har flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan.
Assistansverksamheten i JAG har sedan starten haft ett starkt fokus på medlemmarnas möjlighet till självbestämmande, genomtänkt praktisk introduktion för nyanställda och kontinuerlig kompetensutveckling för personliga assistenter och arbetsledare. Kooperativet är en av de största non-profit-aktörerna i välfärden och JAG Personlig assistans är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstintresse.
I den ideella Riksföreningen JAG arbetar medlemmarna intressepolitiskt för att framtidssäkra assistansreformen och kämpa mot IQ-diskrimineringen i samhället. Föreningen startade 1992 för att driva på tillkomsten och genomförandet av lagen LSS, där rätten till personlig assistans finns med.
Vi erbjuder:
Ett stimulerande arbete i en organisation med stark värdegrund.
Viss flexibilitet i arbetstider
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner
Möjlighet att arbeta hemifrån eller på vårt kontor i Stockholm.Så ansöker du
Sista ansökningsdatum är 28 juni 2026. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så känns tjänsten rätt för dig, sök redan idag!
Som en del av vår rekryteringsprocess kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll innan anställning.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår verksamhetschef Rebecca Lindman Dahl på rebecca@assistansakademin.se
Övriga frågor om Assistansakademin eller vår verksamhet hänvisas till info@assistansakademin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9953646