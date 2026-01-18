Tandhygienist i Centrala Göteborg
Ingrid Silva AB / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2026-01-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ingrid Silva AB i Göteborg
Vi på Linnétandvården erbjuder dig ett jobb med hög kvalitativ tandvård. Vi jobbar i team och utför alla behandlingar på plats så som Invisalign, implantatkirurgi, lättare benrekonstuktion, avancerad protetik mm. Vi har även gott samarbete med alla specialiteter.
Vårt team består av 2 tandläkare, 1 tandhygienister och 4 tandsköterskor.
Vi söker dig som är engagerad hygienist med energi och vilja att hjälpa våra patienter till en bättre munhälsa.
Du arbetar självständigt, men är även flexibel och hjälper till där det behövs, assisterar vid behov och tar del av arbetet i sterilen.
Vi söker Dig som kan bidra med positiv stämning på arbetsplatsen och har god social förmåga.
Hos oss har du möjlighet att få inflytande över din arbetssituation och arbetstider.
Vi arbetar med Opus.
Goda kunskaper i svenska, i språk och skrift är ett krav.
Legitimerad tandhygienist, gärna med några års erfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning.
Vi har kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: ingrid.silva@linnetandvarden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ingrid Silva AB
(org.nr 559065-6509)
Linnégatan 5 (visa karta
)
413 04 GÖTEBORG Jobbnummer
9690260