Tandhygienist Borås
Dental Business Group AB / Tandsköterskejobb / Borås Visa alla tandsköterskejobb i Borås
2026-03-13
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dental Business Group AB i Borås
, Alingsås
, Göteborg
, Falköping
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Välkommen till oss!
Vi strävar efter att våra behandlingar ger våra patienter det bästa tänkbara med långvarig munhälsa som resultat. Vi har funnits på samma plats under flera decennier och har ett mycket gott patientunderlag. Alla våra medarbetare är ansvarstagande och kompetenta och vi prioriterar att trivas tillsammans.
Vi letar efter någon som vill hitta en arbetsplats där man kan stanna under en längre period som tandhygienist. En person som gärna vill utvecklas vidare med oss andra.
Vi är öppna för att diskutera arbetsgrad och önskat schema. Vi är även öppna för att se om du till viss del kan assistera oss tandläkare.
Den tandhygienist vi söker ska ha dessa egenskaper:
Vara snäll, kommunikativ och tålmodig
Ha goda svenska kunskaper i tal och skrift
Noggrann och får fina resultat på sina behandlingar
Här är vår hemsida om du vill lära känna oss bättre.
Kontakta Åsa på Dental Business Group som är ansvarig för rekryteringen för mer information och anmäl ditt intresse så fort som möjligt. Intervjuerna kommer att ske löpande.
Vid frågor ring Åsa Lindgren på 079-0760419. Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6513332-1891718". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dental Business Group AB
(org.nr 559057-0627), https://dentalbusinessgroup.teamtailor.com
Tandvårdsvillan Hälsocenter (visa karta
)
507 31 BRÄMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Åsa Lindgren asa.lindgren@dentbiz.se 079-076 04 19 Jobbnummer
9796180