Tandhygienist
Region Jönköpings län / Tandsköterskejobb / Vetlanda Visa alla tandsköterskejobb i Vetlanda
2026-07-13
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Vetlanda Folktandvård
Hos oss blir du en del av en modern klinik med 19 medarbetare och tio behandlingsrum. Här värdesätter vi kunskapsutbyte, samarbete och ett gott arbetsklimat, där lång erfarenhet möter nya perspektiv.
Vetlanda kombinerar småstadscharm med ett aktivt föreningsliv, god service och närhet till naturen - en plats där det är lätt att trivas.
Läs mer om kliniken här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-vetlanda-folktandvard/)!
Rollen som tandhygienist
Är du tandhygienist och trivs med att arbeta både självständigt och i team? Vill du arbeta nära människor och möta patienter i olika åldrar? Då kan det här vara rollen för dig.
Som tandhygienist hos oss arbetar du med såväl hälsofrämjande, förebyggande som behandlande åtgärder för både barn och vuxna. Du undersöker, diagnostiserar och genomför insatser för att förebygga och behandla till exempel kariessjukdom och parodontit.
I ditt dagliga arbete möter du patienter i olika åldrar och med varierande behov, vilket gör att du får använda hela din yrkeskompetens. På vår klinik får du en bred och betydelsefull roll med stort eget ansvar, samtidigt som du har ett nära samarbete med dina kollegor.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi delar kunskap med varandra och arbetar kontinuerligt för att stärka både kompetens och kvalitet. Vi tror på individens ansvar, både för det egna arbetet och för att bidra till teamets utveckling. Med humor, engagemang och gott samarbete skapar vi tillsammans en positiv och trygg arbetsmiljö.
För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa i sin yrkesroll. Genom kunskapsutbyte, samarbete och kontinuerlig utveckling skapar vi goda förutsättningar för lärande i vardagen. Vi arbetar aktivt med förbättringar och värdesätter medarbetarnas idéer och perspektiv. Vi har ett nära samarbete med andra kliniker i området, vilket bidrar till ett starkt kollegialt stöd och ett värdefullt utbyte av erfarenheter.
Är du nyexaminerad får du en individanpassad handledning där nyfikenhet och frågor är en viktig del av introduktionen. Har du yrkeserfarenhet hoppas vi att du vill bidra med din kunskap och erfarenhet till teamet.Publiceringsdatum2026-07-13Profil
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känner dig bekväm i mötet med patienter i olika åldrar och livssituationer.
Du har ett gott bemötande och ser värdet av att skapa förtroendefulla relationer med både patienter och kollegor. Som person är du engagerad, ansvarstagande och bidrar till ett gott samarbete på kliniken. Vi söker dig som delar Folktandvårdens värderingar och vision om en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav då resor i tjänsten kan förekomma. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Anna Abelsson, 010-243 87 08 (tel: 010-243 87 08), anna.abelsson@rjl.se
eller klinikkoordinator Clara Ivarsson, 010-241 01 306 (tel: 01024101306), clara.ivarsson@rjl.se
(camilla.samuelsson@rjl.se
).
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 9/8. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Rekryteringsprocess, Region Jönköping Län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T217/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10000537