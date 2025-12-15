Tandhygienist
2025-12-15
Vill du arbeta på en personlig och välrenommerad praktik i centrala Lund?
Då vår uppskattade tandhygienist och kollega byter riktning i arbetslivet söker vi nu hennes ersättare. Hos oss möts du av ett sammansvetsat team, fräscha lokaler och en arbetsplats där omtanke, kvalitet och individanpassad vård är ledord.
Som tandhygienist blir du en nyckelperson på praktiken. Du drivs av att skapa goda behandlingsresultat, har en trygg yrkesidentitet och uppskattar ett nära samarbete med både tandläkare och tandsköterska. Vi söker dig som är prestigelös, kommunikativ och positiv.
Dina arbetsuppgifter :
• Sedvanliga tandhygienistuppgifter
• Kallelser, sterilarbete och receptionsarbete
• Arbeta nära tandläkarna för att säkerställa högsta vårdkvalitet
Vi söker dig som .
• Är legitimerad tandhygienist med flera års arbetslivserfarenhet
• Har ett varmt bemötande och god kommunikativ förmåga
• Är van att arbeta självständigt med stort eget ansvar
• Är engagerad och nyfiken på att utvecklas tillsammans med dina kollegor
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Vi ser gärna att du arbetar mellan 80 %, med möjlighet till upp till 100 %
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en liten och trivsam praktik där vi värnar om såväl personal som patienter. Vi har roligt på jobbet, hjälps åt och skapar en lugn och professionell atmosfär. Vår praktik erbjuder all allmäntandvård och ett starkt fokus på kvalitet, estetik och patientnöjdhet. Det finns goda möjligheter att utvecklas och växa i din yrkesroll. Tandhygienistens rum är stort och ljust . Här finns också all modern utrustning. Vi erbjuder tjänstepension, friskvårdbidrag och möjlighet för vidareutbildning .
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten vänligen mejla oss så återkommer vi så snart vi kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: dentest@dentest.se
