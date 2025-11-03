Talent Acquisition Partner
2025-11-03
Vi på Future People söker en Talent Acquisition Partner till vår kund i centrala Stockholm
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Vi söker en erfaren Talent Acquisition Partner för ett uppdrag med fokus på chefsstöd i rekrytering samt processutveckling inom HR. Uppdraget innebär att arbeta både operativt och strategiskt med att effektivisera och automatisera rekryteringsprocesser samt utveckla arbetet med analys och statistik. Uppdragsbeskrivning: Rollen innebär att ge chefer kvalificerat stöd i hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys till anställning. Du kommer även att arbeta med att förenkla och förbättra processer genom digitala verktyg och system, samt utveckla analys- och uppföljningsarbetet för att skapa bättre beslutsunderlag och effektivare arbetssätt. För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har gedigen erfarenhet av rekrytering, gärna inom större organisationer med komplex stakeholder management.
Har arbetat med ATS-system, särskilt Jobylon, och har god förståelse för hur digitala verktyg kan användas för att förbättra kandidatupplevelsen.
Har dokumenterad erfarenhet av att automatisera och effektivisera HR-processer, gärna med hjälp av verktyg som Power BI, Excel eller andra relevanta system.
Har förmåga att bearbeta och omsätta data till insikter och kommunicera dessa på ett pedagogiskt sätt till olika målgrupper.
Har ett proaktivt och lösningsorienterat arbetssätt, med förmåga att driva initiativ från idé till implementering.
Utbildning och vidareutveckling inom aktuellt område samt 3-6 år som konsult inom aktuellt område.
Har deltagit i flera liknande uppdrag hos olika kunder. Ansvar:
Ska kunna arbeta huvudsakligen självständigt och ta ansvar för uppdrag.
Vara ett föredöme för juniora konsulter.
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Period: 2026-02-02 - 2026-10-31
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdagen: 7/10-2025
Kandidater presenteras löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista svarsdag.
Som konsult på Future PeopleHos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
