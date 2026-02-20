Takläggare
Nolltresex Tak & bygg AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Jönköping
2026-02-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Vi söker en driven och arbetsvillig person för arbete med takläggning. Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lär upp dig på plats. Det viktigaste är att du har rätt inställning och viljan att arbeta.Dina arbetsuppgifter
Läggning och renovering av tak
Rivning av gamla tak
Montering av takpannor, plåt och tätskikt
Arbete utomhus i varierande väder
Vi söker dig som:
Är arbetsvillig och pålitlig
Trivs med fysiskt arbete
Inte är rädd för höjder
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder:
Upplärning på plats
Heltidstjänst
Lön enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljö och bra sammanhållning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: Ntsbygg@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nolltresex Tak & bygg AB
(org.nr 559328-4499)
Kålgårdsgatan 5
)
553 24 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9756002