Platsannons - Takläggare till Villatakexperten
Är du en noggrann och driven takläggare som vill arbeta i ett växande företag med fokus på kvalitet, trygghet och laganda? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Vi på Villatakexperten söker nu fler takläggare till vårt team. Hos oss får du arbeta med allt från traditionella villatak till större projekt på bostadsrättsföreningar och lantbruk. Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Rivning och omläggning av tak
Montering av takpannor, plåt, underlagspapp och läkt
Plåtdetaljer, takavvattning och säkerhetsutrustning
Noggrann dokumentation och ett nära samarbete med kollegor och arbetsledning
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av takläggning, snickeri eller byggarbete (meriterande om du arbetat specifikt med takpannor eller papptak)
Är ansvarstagande och har öga för kvalitet
Gillar att arbeta i lag och bidra till en god stämning på arbetsplatsen
Trivs med ett fysiskt arbete utomhusKvalifikationer
B-körkort
God fysik och vana av arbete på höjd
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med kollektivavtal (Byggavtalet)
Konkurrenskraftig lön och trygg anställning
Moderna arbetskläder, verktyg och utrustning
Interna utbildningar och certifieringar (t.ex. Heta Arbeten, Fallskydd)
Ett sammansvetsat team med stark laganda
Möjlighet att växa i rollen - exempelvis som teamledare eller arbetsledare
Om Villatakexperten
Vi är en ledande aktör inom takentreprenader i Mälardalen och har hjälpt hundratals kunder till trygga och täta tak. Med fokus på kvalitet, service och långsiktighet vill vi vara det självklara valet för både villaägare, BRF:er och företag.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i karriären och bli en del av vårt team?
Skicka din ansökan redan idag info@villatakexperten.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: info@takexperten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Takexperten Bålsta AB
(org.nr 559096-0059)
746 50 BÅLSTA Jobbnummer
9503129