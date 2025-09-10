Takläggare

Takexperten Bålsta AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Håbo
2025-09-10


Platsannons - Takläggare till Villatakexperten
Är du en noggrann och driven takläggare som vill arbeta i ett växande företag med fokus på kvalitet, trygghet och laganda? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-09-10

Om tjänsten
Vi på Villatakexperten söker nu fler takläggare till vårt team. Hos oss får du arbeta med allt från traditionella villatak till större projekt på bostadsrättsföreningar och lantbruk. Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Rivning och omläggning av tak

Montering av takpannor, plåt, underlagspapp och läkt

Plåtdetaljer, takavvattning och säkerhetsutrustning

Noggrann dokumentation och ett nära samarbete med kollegor och arbetsledning

Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av takläggning, snickeri eller byggarbete (meriterande om du arbetat specifikt med takpannor eller papptak)

Är ansvarstagande och har öga för kvalitet

Gillar att arbeta i lag och bidra till en god stämning på arbetsplatsen

Trivs med ett fysiskt arbete utomhus

Kvalifikationer
B-körkort

God fysik och vana av arbete på höjd

Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med kollektivavtal (Byggavtalet)

Konkurrenskraftig lön och trygg anställning

Moderna arbetskläder, verktyg och utrustning

Interna utbildningar och certifieringar (t.ex. Heta Arbeten, Fallskydd)

Ett sammansvetsat team med stark laganda

Möjlighet att växa i rollen - exempelvis som teamledare eller arbetsledare

Om Villatakexperten
Vi är en ledande aktör inom takentreprenader i Mälardalen och har hjälpt hundratals kunder till trygga och täta tak. Med fokus på kvalitet, service och långsiktighet vill vi vara det självklara valet för både villaägare, BRF:er och företag.

Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i karriären och bli en del av vårt team?
Skicka din ansökan redan idag info@villatakexperten.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: info@takexperten.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Takexperten Bålsta AB (org.nr 559096-0059)
746 50  BÅLSTA

Jobbnummer
9503129

