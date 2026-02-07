Tak- och Fasadvårdsutförare
2026-02-07
På Skåne Hus & Takvård arbetar vi med att avlägsna mossa, alger och lav från våra kunders tak samt med att tvätta fasader, i huvudsak via softwash metoden. Inga höga tryck används vid rengöringen.
Som utförare hos oss innebär det att du utför Takvård och Fasadtvätt på ett korrekt sätt enligt vår särskilda metod. Kontakten med kunden blir en stor del i arbetet och som utförare ansvarar du för att kunden bemöts på ett professionellt och tillmötesgående sätt.
Därför ställer vi höga krav på dig som utförare vad gäller noggrannhet, problemlösning, effektivitet, samt att du alltid jobbar för att överträffa kundens förväntningar. Ni kommer att jobba tätt tillsammans som team om 2-3 personer med stort eget ansvar.
Ett klockrent tllfälle att jobba ihop med kompisen.
Utförarna är de som jobbar närmast slutkunden och är således företagets ansikte utåt. Mer information om företaget finner du på vår hemsida: www.skanetakvard.se
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, Tjänstepension och Försäkring via Fora, utmanande och varierande arbete.
Du bör kunna utrycka dig på svenska.
Jobbet är fysiskt och du bör inte vara höjdrädd!
Arbetet utförs i skåne.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
