Tågtekniker - 495755
Alstom Transport AB / Maskinreparatörsjobb / Piteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Piteå
2026-02-16
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alstom Transport AB i Piteå
, Luleå
, Boden
, Skellefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
På Alstom förstår vi transportnätverk och vad som rör människor. Från höghastighetståg, tunnelbanor, monorails och spårvagnar, till nyckelfärdiga system, tjänster, infrastruktur, signalering och digital mobilitet, erbjuder vi våra olika kunder den bredaste portföljen i branschen. Varje dag leder 80 000 kollegor vägen till grönare och smartare mobilitet över hela världen och förbinder städer när vi minskar koldioxidutsläppen och ersätter bilar.
Är du vår nya Tågreparatör/-elektriker i Luleå?
Har du en erfarenhet inom el eller mekanik och vill bli del av ett globalt världsledande företag?
Vill du utvecklas, uppskattar lagarbete och gillar att lösa tekniska utmaningar?
Då kan det vara just dig vi söker!
Din framtida roll hos oss
På Alstom i Luleå arbetar tillsammans i en grupp med kompetenta och engagerade kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet och teamet på bästa sätt.
Hos oss underhåller vi både lok och vagnar av flera olika modeller, kontrollerar trafiksäkerheten och åtgärdar eventuella fel/skador på dem.
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande eftersom vi utför allt från elektrisk felsökning och utprovning av olika funktioner till byte av allt från tryckknappar till hjul på både vagnar och lok.
Några exempel på vad dina arbetsuppgifter kan bestå av:
Elarbeten - felsökning med hjälp av dokumentation, installation/byte av utrustning m.m.
Mekaniskt arbete - hjulbyten, felsökning pneumatik, fönsterbyten m.m.
Invändigt arbete vagnar - reparation av inredning m.m.
Kontrollera att tåg är trafiksäkra
Kvalifikationer för Tjänsten:
Vara flytande i svenska, både i tal och skrift.
Genomgå och godkännas i en medicinsk hälsoundersökning, vilket ombesörjs av Alstom.
Meriterande om du har:
Utbildning eller erfarenhet inom el, mekanik, pneumatik och felsökning
Erfarenhet av att montera elektriska och mekaniska komponenter efter ritningar och instruktioner
Kännedom om tågbranschen
Grundläggande datakunskaper (Office-paketet, SAP mm)
Goda språkkunskaper i engelska
Vi jobbar skift.
Är du rätt person att anta denna utmaning så är du varmt välkommen med din ansökan snarast. Urval och intervjuer sker löpande.
Sånt du kommer att gilla
Följ med oss på en livslång transformativ resa - järnvägsindustrin är här för att stanna, så att du kan växa och utveckla nya färdigheter och erfarenheter under hela din karriär.
Njut av stabilitet, utmaningar och en långsiktig karriär fri från tråkiga dagliga rutiner
Samarbeta med tvärgående team och hjälpsamma kollegor
Bidra till innovativa projekt
Utvecklas inom företaget
Dra nytta av vår investering i din utveckling genom prisbelönt lärande
Du behöver inte vara en tågentusiast för att trivas hos oss. Vi garanterar att när du kliver på ett av våra tåg med dina vänner eller familj kommer du att vara stolt. Om du är redo för utmaningen vill vi gärna höra från dig!
Viktigt att notera:
Som ett globalt företag är vi en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter och firar mångfald i de 63 länder vi verkar i. Vi är engagerade i att skapa en inkluderande arbetsplats för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alstom Transport AB
(org.nr 556058-9094) Arbetsplats
Alstom Sweden Jobbnummer
9744996