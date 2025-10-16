Tacton Modeler / Developer
2025-10-16
Vill du vara en del av ett globalt industriföretags kärnverksamhet där din tekniska expertis får direkt påverkan på effektiviteten i försäljningsprocesserna? Hos vår kund får du en central roll i att vidareutveckla och optimera Tacton CPQ, ett affärskritiskt verktyg som är avgörande för att driva försäljningen av komplexa tekniska produkter.
Snabbfakta:
Omfattning: 100 %
Startdatum: 2025-11-03
Slutdatum: 2026-05-02, med möjlighet till förlängning
Plats: Finspång (hybridmodell, minst 3 dagar i veckan på plats)
Teknisk kompetens/Techstack: Tacton CPQ, TCL, CRM/ERP-integration
Språk: Engelska (svenska är meriterande)

Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av Tacton CPQ-utveckling.
Förmåga att designa, bygga och optimera produktkonfigurationsmodeller.
Stark förståelse för prissättningslogik, regelstyrning och offertflöden.
Erfarenhet av integrationer mellan CPQ, CRM och ERP-system.
Hög analytisk förmåga och vana att arbeta agilt i tvärfunktionella team.
Meriterande:
Certifiering inom Tacton CPQ eller liknande verktyg.
Kunskap i Tacton Constraint Language (TCL) och TCStudio.
Erfarenhet av programmering i VBA, JavaScript eller R för anpassningar i offertverktyg.
Uppdraget:
Utveckla och underhålla konfigurationsmodeller i Tacton CPQ för att säkerställa att verktyget fortsätter stödja komplexa försäljningsprocesser på ett effektivt sätt.
Samarbeta tätt med team inom försäljning, teknik, IT och ledning för att utveckla och implementera korrekta lösningar som möter affärsbehov.
Driva kontinuerliga förbättringar av CPQ-processerna, för att öka precision, skalbarhet och användarvänlighet i hela flödet från offert till slutförd försäljning.
Det här är en fantastisk möjlighet för dig som vill arbeta med ett affärskritiskt verktyg i en global industri och bidra till att skapa effektivare och mer skalbara lösningar för försäljning av komplexa produkter. Om du har den tekniska kompetens och erfarenhet som efterfrågas, ser vi fram emot att höra från dig.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
