T-Bone Steak Kristianstad - Servitris Sökes

Gulsum Grill AB / Servitörsjobb / Kristianstad
2025-10-18


Om arbetsplatsen

T-Bone Steak är en exklusiv köttrestaurang i hjärtat av Kristianstad, känd för högsta kvalitet på både mat och service.
Vi erbjuder våra gäster en lyxig atmosfär med fokus på premiumkött, viner och en personlig upplevelse i toppklass.
Nu söker vi en servitris som vill bli en del av vårt professionella team.

Publiceringsdatum
2025-10-18

Dina arbetsuppgifter
Som servitris hos oss ansvarar du för att ge gästerna en förstklassig serviceupplevelse.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Servering av mat och dryck
Gästbemötande och rekommendationer
Hantering av bokningar och betalningar
Samarbete med kök och barpersonal för en smidig service
Erfarenhet av arbete i bar och vinservering är ett stort plus.
Kvalifikationer
Du är kvinnlig och minst 20 år
Du har erfarenhet av servering eller restaurangarbete
Du är serviceinriktad, social och har öga för detaljer
Du trivs med att arbeta i högt tempo
Du kan arbeta dag, kväll och helg

Meriterande
Erfarenhet från arbete i bar
Intresse för vin, cocktails och mat i premiumsegmentet
Anställningsform

Timanställning med möjlighet till fler timmar för rätt person.
Tillträde sker omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: meta0089@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris".

Arbetsgivare
Gulsum Grill AB (org.nr 559354-7150)

Jobbnummer
9563497

