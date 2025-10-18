T-Bone Steak Kristianstad - Servitris Sökes
2025-10-18
Om arbetsplatsen
T-Bone Steak är en exklusiv köttrestaurang i hjärtat av Kristianstad, känd för högsta kvalitet på både mat och service.
Vi erbjuder våra gäster en lyxig atmosfär med fokus på premiumkött, viner och en personlig upplevelse i toppklass.
Nu söker vi en servitris som vill bli en del av vårt professionella team.
• --Publiceringsdatum2025-10-18Dina arbetsuppgifter
Som servitris hos oss ansvarar du för att ge gästerna en förstklassig serviceupplevelse.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Servering av mat och dryck
Gästbemötande och rekommendationer
Hantering av bokningar och betalningar
Samarbete med kök och barpersonal för en smidig service
Erfarenhet av arbete i bar och vinservering är ett stort plus.
• --Kvalifikationer
Du är kvinnlig och minst 20 år
Du har erfarenhet av servering eller restaurangarbete
Du är serviceinriktad, social och har öga för detaljer
Du trivs med att arbeta i högt tempo
Du kan arbeta dag, kväll och helg
Meriterande
Erfarenhet från arbete i bar
Intresse för vin, cocktails och mat i premiumsegmentet
• --
Anställningsform
Timanställning med möjlighet till fler timmar för rätt person.
Tillträde sker omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: meta0089@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris". Arbetsgivare Gulsum Grill AB
(org.nr 559354-7150) Jobbnummer
9563497