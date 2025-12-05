Systemutvecklare till VFF Pension Tjänstepensionsförening
2025-12-05
Om VFF Pension Tjänstepensionsförening
VFF Pension förvaltar och administrerar traditionell pensionsförsäkring för drygt 113 000 medarbetare/tidigare medarbetare inom Volvokoncernen och Volvo Cars samt vissa bolag som tidigare ingått i dessa koncerner eller är närstående bolag.
Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att överskott går tillbaka till de försäkrade. Förvaltat kapital uppgår till ca 13 miljarder SEK.
VFF Pensions mål är att erbjuda en stabil, ansvarsfull och hållbar återbäring, hög kundnöjdhet samt att vara en ansvarsfull, hållbar och effektiv organisation.
VFF Pension består idag av 14 medarbetare och vi har vårt kontor på Lindholmen.
IT-avdelningen, som idag består av 3 personer, söker nu en person som vill arbeta med utveckling och förvaltning av VFF Pensions egenutvecklade försäkringssystem. Arbetet sker inom formen för DevSecOps med stöd av vår driftpartner Volvo IT.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
• Webbutveckling i Java, JSP, Maven
• Databashantering med hjälp av SQL. För närvarande används Oracle.
• Arbeta enligt scrumbaserad process i GitHub och VS Code
• Förvaltning och nyutveckling av VFF Pensions egna försäkringssystem
• Driftssättning och övervakning av applikationer och servrar
• Sårbarhetsanalys av servrar och kod (SCA/SAST)
• Löpande kontakt med våra samarbetspartners, främst Volvo IT och HCL
• Intern IT-support i verksamheten
• Bevaka och utvärdera befintliga och nya teknologier inom IT
• Delta i och driva olika projekt
Lämplig bakgrund
• Relevant akademisk examen
• Minst några års arbetslivserfarenhet
• Du har en god kunskap och förståelse för utveckling och förvaltning av system baserade på Java och Maven.
• Erfarenhet av databasintegration via SQL och JDBC
• Erfarenhet av att arbeta i både Windows samt RedHat Linux-miljöer
Det är meriterande med grundläggande kunskaper i Spring och/eller erfarenhet av databasmigrering från Oracle till PostgreSQL.
• Analytisk förmåga och drivkraft att lösa problem
• Stort eget ansvarstagande och vana vid självständigt arbete
• God samarbetsförmåga och prestigelöshet
För att passa till tjänsten måste du trivas i en liten organisation. Här kan du påverka och få en bredd och förståelse för hur hela verksamheten fungerar. Alla kollegor i organisationen har dessutom ett nära samarbete och ett prestigelöst förhållningssätt där alla hjälps åt.
Sista ansökningsdagen är den 6 januari 2026
Vid frågor om tjänsten, kontakta vår IT-chef Stefan Andersson eller VD Conny Granbom:stefan.sa.andersson@consultant.volvo.comconny.granbom@consultant.volvo.com
På grund av ledighet under julhelgen kommer vi att ha begränsad möjlighet att svara på frågor, men vi återkommer så fort vi har möjlighet.
Mer om VFF Pension hittar du på vår hemsida www.vffpension.se
