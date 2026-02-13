Systemutvecklare till Transportstyrelsen i Örebro
2026-02-13
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Nu har du möjlighet att arbeta med samhällsbärande system som gör verklig skillnad. Hos oss arbetar du med engagerade kollegor som stöttar varandra och drivs av att bidra till helheten. Enheten Verksamhetsnära It-lösningar 2, en del av Transportstyrelsens It-avdelning, ansvarar för att stötta myndighetens kärnverksamheter inom produktområdena Äga fordon och Uppbörd. Beroende på behov kan även andra produktområden bli aktuella. Produktområden samlar verksamhet och IT kring gemensamt ansvar för utveckling, förvaltning och långsiktig vidareutveckling av våra lösningar.
Våra team är organiserade utifrån produktområden med egna produktägare som prioriterar arbetet. Teamen ansvarar gemensamt för hur lösningarna utformas och implementeras.
Som systemutvecklare hos oss bidrar du till smarta, effektiva och hållbara digitala lösningar för det svenska samhället. Du arbetar med både frontend och backend i en modern teknikstack. Vi erbjuder en miljö med kunskap, glädje och samarbete, där du får möjlighet att utvecklas, fördjupa din kompetens och växa i din roll. Du blir en viktig del i ett erfaret agilt utvecklingsteam som arbetar brett med krav, design, implementation, testautomatisering och driftsättning.
Vi söker nu flera utvecklare med placering i Örebro!
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Du kommer att
- ingå i ett agilt leveransteam
- jobba med systemutveckling i både förvaltning och nyutvecklingsprojekt
- använda dig av tekniker som t ex C#, .Net Core, Blazor, Entity framework Core och andra moderna ramverk.
Du måste ha
- en akademisk examen inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
- flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av systemutveckling inom .NET plattformen eller motsvarande tekniker med objektorienterad inriktning
- flerårig arbetslivserfarenhet av MS SQL
- flerårig arbetslivserfarenhet av C#
- minst ett års arbetslivserfarenhet med både frontendutveckling och backendutveckling
- goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har arbetslivserfarenhet av
- agilt arbetssätt (t.ex. Scrum)
- design och modellering av skalbara system
- att skriva och underhålla teknisk dokumentation för nya och befintliga system
- MVC, Blazor eller Angular
- integrationstekniker
- automatiserad bygghantering
- NServiceBus
- Entity Framework
- testning utöver enhetstestning
- kravarbete inom systemutveckling.
Vi vill att du
har ett brinnande intresse för IT och systemutveckling och vill fortsätta att utveckla din specialistkunskap inom området.
har en stark problemlösande analysförmåga och trivs med att identifiera, förstå och lösa komplexa utmaningar.
är öppen, positiv och har en god samarbetsförmåga - du trivs i en organisation präglad av gemenskap, kunskap och glädje.
är självgående, engagerad och har en vilja att utveckla idéer som skapar nytta och värde för våra medborgare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans, men det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör i vilken utsträckning det är möjligt. För att du ska få en riktigt bra start hos oss och snabbt komma in i både rollen och teamet ser vi gärna en högre närvaro på kontoret under det första året. Det kan innebära att du är på plats upp till fem dagar i veckan under perioder.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Sektionschef Elin Åberg, 010-495 79 48 elin.aberg@transportstyrelsen.se
. ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-1357. Vi behöver din ansökan senast den 9 mars 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
