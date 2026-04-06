Systemutvecklare till signalunderrättelseverksamheten
2026-04-06
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker en driven, nyfiken individ som är vass på Linux och brinner för problemlösning i skarpt läge. I rollen får du arbeta nära underrättelsearbetets kärnverksamhet tillsammans med ett kreativt och engagerat team i en teknisk innovativ miljö. - för Sveriges säkerhet och integritet.
Ditt uppdrag
Du kommer tillhöra avdelningen för teknik där du kommer arbeta med myndighetens primära system för inhämtning och analys av underrättelseinformation. Systemen i fråga behandlar stora ingående dataflöden on-line och hanterar beräkningar, lagring och användarinteraktion.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att utveckla, utvecklar och underhåller våra signalunderrättelse-inhämtningssystem inom radioområdet, där du tillsammans med kollegor ansvarar för att säkerställa kontinuerliga leveranser utan att störa driften. I rollen kan även komma ingå att ta ett större ansvar för systemering av nya system.
Du blir en av kuggarna i ett dynamiskt team som jobbar i nära samarbete med andra team mot gemensamma mål. Vi strävar alltid efter att medarbetarna ska trivas och utvecklas vilket vi ser som en förutsättning för teamets effektivitet.
Via utbildningar, konferenser och egen omvärldsbevakning håller vi oss uppdaterade på den senaste tekniken. Tillsammans utvärderar vi och tar del av varandras insikter.
Du kan
Vi söker dig som har:
Minst 3 års akademisk utbildning med inriktning på programmering och systemutveckling eller förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet
Behärska scripting i minst ett språk som Bash, Python, Go eller liknande.
Programmering i java, C++ eller motsvarande modernt objektorienterat språk
Kunskap och erfarenhet av Linuxmiljö för utveckling
Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Masterexamen inom relevant område som ger en bra grund för att utveckla mjukvarusystem.
Utbildning eller erfarenhet inom radiokommunikation
Flerårig arbetslivserfarenhet inom systemutveckling i containerbaserad mikrotjänstarkitektur
Kunskap inom systemutveckling i distribuerade system eller mikrotjänstarkitektur
Signalbehandling
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
Självgående - Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Flexibel - Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Problemlösande analysförmåga - Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att maila rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00 .
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-05-03.
Referensnummer 2025FRA988-3
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
