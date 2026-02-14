Systemutvecklare till Kommuninvest
"Hos oss jobbar du inte ensam med komplexa frågor. Du blir en del av ett team som tar gemensamt ansvar, delar kunskap och bygger lösningar som ska hålla över tid. Vi letar efter dig som tycker om att tänka långsiktigt, som värdesätter kvalitet och som vill förstå varför det du bygger faktiskt spelar roll."
• Fredrika Norman, Gruppchef IT, Kommuninvest
Kommuninvest är ett medlemsägt kreditmarknadsbolag som erbjuder svenska kommun- och regionkoncerner konkurrenskraftig och hållbar lånefinansiering av bland annat bostäder, infrastruktur, skolor och sjukhus. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har Kommuninvest sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 297 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 600 miljarder kronor är Kommuninvest kommun- och regionsektorns största kreditgivare.
Kommuninvest befinner sig just nu mitt i ett omfattande, sammanhållet utvecklingsprogram där stora delar av den befintliga systemmiljön moderniseras. Programmet omfattar byte av ekonomisystem, uppbyggnad av en ny dataplattform, nya lösningar för utlåning och treasury samt en genomlysning och vidareutveckling av hela kundportalen, motsvarande internetbanken för privatpersoner. Det här är inte ett enskilt projekt, utan flera parallella och långsiktiga nyutvecklingsinitiativ som kommer att pågå under flera år. För dig som systemutvecklare innebär det arbete i verksamhetskritiska system där kvalitet, säkerhet och hållbarhet är avgörande.
En roll mitt i utvecklingen
Som systemutvecklare på Kommuninvest blir du en central del av denna resa. Du tillhör teamet Systemstöd och integration, som består av systemutvecklare, testare, teknisk supportfunktion samt systemförvaltare. Teamet arbetar nära både verksamheten och övriga IT-funktioner och ansvarar för att utveckla, integrera och vidareutveckla affärskritiska system. Produktägare finns i verksamheten.
Rollen innebär att du arbetar i en modern teknisk miljö där nyutveckling står i fokus snarare än förvaltning. Du är delaktig i hela utvecklingskedjan, från analys och design till implementation, test och vidareutveckling. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och präglas av kunskapsdelning, gemensamt ansvar och långsiktigt tänkande.
En viktig del av uppdraget är integrationsutveckling. I takt med att nya system införs byggs ett stort antal integrationer mellan olika plattformar. Integrationerna byggs som fristående tjänster/komponenter och utvecklas med samma krav på robusthet som övriga produktionssystem - exempelvis kring loggning, övervakning, säkerhet, testbarhet och prestanda. För dig som utvecklare innebär det tekniskt avancerade uppgifter där arkitektur, prestanda och säkerhet är avgörande faktorer.
Det finns möjlighet till distansarbete, samtidigt som rollen innebär närvaro på kontoret cirka 2-3 dagar i veckan för att främja samarbete, dialog och teamkänsla. Här ges utrymme att arbeta fokuserat, utveckla sin kompetens och bidra långsiktigt i utmanande projekt med hög samhällsrelevans.
Exempel på arbetsuppgifter* Utveckla och vidareutveckla system med C#/.NET (ASP.NET Core, Razor Pages), JavaScript/TypeScript
• Utveckla avancerade integrationer mellan affärskritiska system
• Arbeta med molnbaserade lösningar och serverless-teknologier
• Delta i design, arkitektur och tekniska vägval
• Säkerställa hög kodkvalitet genom kodgranskning och automatiserade tester.
• Bidra till förbättrade arbetssätt och utvecklingsprocesser
• Vidareutveckla och förbättra befintliga lösningar i takt med nya behov (livscykelansvar).
För att lyckas i rollen ser vi att du har* Flerårig erfarenhet av systemutveckling
• Erfarenhet av fullstackutveckling med C# och JavaScript
• Kunskap om molnbaserade lösningar och serverless-teknologier. Det är givetvis ett extra plus om du jobbat med Azure (Functions, Storage, Key Vault, Service Bus).
• Erfarenhet av CI/CD och DevOps
• Vana att arbeta agilt
• Erfarenhet av testning och integrationsutveckling
Som person är du
Analytisk, nyfiken och kvalitetsmedveten. Du trivs i team, tar ansvar för helheten och bidrar gärna till gemensamma lösningar. Du är prestigelös, kommunikativ och motiveras av att arbeta med komplexa tekniska utmaningar som kräver samarbete och långsiktighet.
Vad du får:
Som medarbetare på Kommuninvest blir du en del av ett bolag med ett tydligt samhällsuppdrag - att finansiera hållbar utveckling i Sveriges kommuner och regioner. Hos oss arbetar du i en kunskapsintensiv miljö där kvalitet, ansvar och samarbete genomsyrar allt vi gör.
Vi erbjuder marknadsmässig lön, trygga anställningsvillkor och förmånliga försäkrings- och pensionslösningar enligt kollektivavtal. Du får också tillgång till friskvårdsbidrag, hälsofrämjande aktiviteter och vårt eget välmåendeinitiativ KIVI, som bjuder in till både rörelse, kultur och gemenskap.
