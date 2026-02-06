Systemutvecklare till innovativ kostplattform
2026-02-06
Mateo Kostplattform är ett snabbväxande bolag i Norrköping som utvecklar en innovativ kostplattform som revolutionerar arbetet med måltidsverksamheter. Vår plattform, som består av både webb och mobilappar, expanderar snabbt och används av en mängd kommuner för att effektivisera måltidsplanering, näringsberäkning och specialkosthantering.
Det här erbjuder vi dig
På Mateo värdesätter vi våra medarbetares välmående och långsiktiga utveckling. Vår mest unika förmån är 7 timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön. Det är ett bevis på vår övertygelse att balans mellan arbete och fritid leder till både ökad produktivitet och välbefinnande.
För din trygghet erbjuder vi en konkurrenskraftig tjänstepension och för din hälsa ett generöst friskvårdsbidrag. Som medarbetare hos oss får du mer tid för återhämtning och personlig utveckling.
Din roll
Som fullstack-utvecklare hos oss får du arbeta med vår moderna teknikstack och vara med och vidareutveckla kostplattformen. Du kommer att få ta stort ansvar i utvecklingen av nya funktioner och förbättringar som direkt påverkar offentliga måltidsverksamheter, både på webben och i våra mobilappar.Publiceringsdatum2026-02-06Profil
Du är en utvecklare som brinner för att skapa användarvänliga och moderna lösningar. Vi söker dig som:
Har en stark passion för programmering och teknik
Är nyfiken och snabb på att ta till dig nya teknologier
Kan arbeta självständigt och trivs i team
Har god kommunikationsförmåga
Vill arbeta på plats och inte på distans
Teknik vi arbetar med:
Frontend: Angular, TypeScript, HTML5, SCSS
Backend: Node.js
Mobilutveckling: React Native
Databaser: MySQL/MariaDB
DevOps: Docker, Kubernetes, GCE
Verktyg: Git, JIRA
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: jobb@mateo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559499-5614), https://mateo.se
Södra Grytsgatan 4
602 33 NORRKÖPING
602 33 NORRKÖPING Jobbnummer
