Systemutvecklare Python
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2025-12-15
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med den senaste tekniken ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Vi söker en Pythonutvecklare som vill vara med och utveckla framtidens lösningar inom ett kritiskt verksamhetsområde med stor samhällsnytta. Hos oss får du möjlighet att bidra till ett område som expanderar snabbt och där digitalisering står i centrum. Tekniken är modern, samarbetet nära och möjligheterna till personlig utveckling stora.
Du blir en del av en enhet som utvecklar mjukvaruapplikationer som stöttar Svenska kraftnäts uppdrag att reglera effektbalansen och upprätthålla 50 Hz i det nordiska kraftsystemet. För att lyckas i vårt uppdrag arbetar vi nära verksamheten och omsätter behov från idéstadiet till driftsatta lösningar.
Enheten jobbar med prognostisering inom området. Utöver nyutveckling och vidareutveckling ansvarar vi för tredje linjen support och bidrar till god förvaltning, felsökning och buggfixar. Kvalitet är avgörande då systemen ställer höga krav på tillgänglighet, IT-säkerhet och integration mot marknadsaktörer.
Vi arbetar enligt agila principer i virtuella team över divisionsgränserna, vilket ger dig möjlighet att samarbeta med experter inom både IT och energisystem.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är analytisk och strukturerad, med förmåga att se helheten och samtidigt hantera detaljer. Du trivs med att lösa komplexa problem och är lösningsorienterad när utmaningar uppstår. Samarbete är en naturlig del av ditt arbetssätt - du gillar att dela kunskap, lyssna på andras perspektiv och bidra till ett öppet och konstruktivt klimat.
Du har en nyfiken inställning och ser förändring som en möjlighet att utvecklas. Hos oss får du utrymme att påverka och vi värdesätter personer som tar initiativ och vågar komma med idéer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en examen inom IT från högskola eller universitet, eller motsvarande utbildning och arbetslivserfarenhet som Svenska kraftnät bedömer likvärdigt. Du har även:
• Flerårig arbetslivserfarenhet av utveckling i Python.
• Praktisk erfarenhet av köhantering (exempelvis via Kafka, AMQ eller liknande).
• Erfarenhet av arbete med DevOps, pipelines och CI/CD.
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har:
• Goda kunskaper och praktisk erfarenhet av Kubernetes, Open Shift eller annan containerbaserad teknik.
• Praktisk arbetslivserfarenhet av Kafka.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag är den 12 januari 2026. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev, därför behöver vi bara ditt CV.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor, kontakta gärna
• Piotr Kuczkowski, rekryterande chef, 010 489 24 28
• Victoria Waltenberg, rekryterare, 010 350 90 45
• Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72
• Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Fast månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9643498