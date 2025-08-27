Systemutvecklare (.NET C# Visual Basic)
Jönköping
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Uppdragsbeskrivning:
Kvalitetssäkra och dokumentera koden enligt beslutade rutiner
Koda och konfigurera enligt beslutade ramverk
Säkerställa att systemutvecklingen följer beslutad IT-arkitektur
Säkra drifts- och förvaltningsperspektivet i systemutvecklingen
Utveckla IT-stöd enligt framtagna specifikationer och beskrivningar
Se på problem och lösningar ur olika synvinklar utifrån användarnas krav
Utreda och lösa incidenter och problem
Att vid behov bistå i supportärenden
Då det aktuella uppdraget är av sådan art att den aktuella personen måste fungera väl tillsammans med medarbetarna på den aktuella arbetsplatsen ska den aktuella personen besitta en god social kompetens och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi förväntas oss att du uppfyller:
Är strukturerad med god analytisk- och problemlösningsförmåga
God kommunikativ förmåga
Social och har lätt för att arbeta i team
Förmåga att omsätta krav i realiserbart IT-stöd
God förståelse för hela systemutvecklingskedjan
Obligatoriska krav
Relevant IT-utbildning
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling och programmering inom Visual Basic, C# och .NET
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta i Metavision
Erfarenhet av att arbeta med IT för intensivvårdssystem
Erfarenhet av agilt arbete
Erfarenhet av att arbeta enligt flera olika systemutvecklingsmetodiker, bl.a. Scrum och Kanban
Har erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
