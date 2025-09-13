Systemutvecklare .NET/C# till TFF
2025-09-13
"Det bästa med mitt arbete är den stora variationen i rollen och de underbara kollegorna. Att få arbeta med hela utvecklingskedjan med möjlighet att bredda min kompetens inom både backend och frontend är riktigt roligt!" Så beskriver Anton sitt jobb som systemutvecklare hos Trafikförsäkringsföreningen. Här får du arbeta med utveckling i komplexa sammanhang och i en väl fungerande agil process, tillsammans med engagerade kollegor. Låter detta som en arbetsplats för dig? Då är du välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige och har en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet. TFF har en bra fungerande agil förvaltnings- och utvecklingsprocess som knyter ihop affärsbehov och tekniska utvecklingsmöjligheter med löpande förvaltning. Rollen innebär arbete i komplexa sammanhang, där du bidrar till att översätta affärsbehov till begripliga användargränssnitt. Produktmässigt så har TFF Microsoftteknik som bas i de flesta av sina applikationer.
Du kommer att tillhöra webbteamet som ansvarar för att utveckla TFFs digitala kundkanaler, främst TFFs Mina Sidor lösning och kringsystem. Teamet består av utvecklare, UX, kravställare och testare.
TFFs lokaler ligger på Östermalm/Gärdet på bekvämt avstånd till buss (5 meter) och tunnelbana (450 meter). Precis utanför kontoret finns både träningslokaler och vacker natur och du får kollegor som gärna kör ett träningspass på lunchen eller tar en promenad längs Djurgårdskanalen.
Tech stack
• Micro service arkitektur
• Backend: C#/.net, SQL och Entity framework
• Frontend: JavaScript, React, HTML/CSS
Du erbjuds
• Spännande och svåra utmaningar att lära ifrån: hos TFF måste tekniken ta hänsyn till allt från snåriga regelverk till höga prestandakrav och komplexa samband som skall översättas till begripliga användargränssnitt.
• Utbildningar som du och TFF väljer tillsammans för att bygga på din kompetens inom IT.
• En anställning hos TFF efter 12 månaders arbete, förutsatt att samarbetet mellan alla parter fungerar bra. TFF har kollektivavtal (inklusive tjänstepension) för sina anställda.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-13Dina arbetsuppgifter
• Leda egna utvecklingsuppgifter och samarbeta med andra utvecklare i sitt eget och i andra team i gemensamma uppdrag
• I första hand ren programmering men även stöd till testare och kravanalytiker när de behöver utvecklarhjälp
• Följa och kontinuerligt förbättra teamets processer som bygger på SCRUM med tvåveckorssprintar
VI SÖKER DIG SOM
• Besitter avancerade kunskaper inom .NET och C# för komplexa system
• Har minst en kandidatexamen inom systemutveckling - för en teoretisk grund och förståelse för systemutvecklingens principer.
• Har goda kunskaper i JavaScript, React och SQL
• Har erfarenhet av Azure DevOps/TFS och Git
• Har gedigen erfarenhet av att framgångsrikt utveckla och implementera komplexa lösningar i .NET-miljöer
• Kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Microsoft Azure (molnplattformen) och containerteknik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ansvarstagande
• Förmåga att ta egna initiativ och driva utveckling framåt
• Stark kommunikationsförmåga och teamkänsla
• En modig och engagerad inställning till problemlösning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras enskilt av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige med en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114452". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9507373