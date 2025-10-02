Systemutvecklare med fokus på backend
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NXT Interim Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu erfarna Systemutvecklare med Javakompetens till kommande uppdrag hos våra kunder. Du erbjuds en omväxlande och stimulerande arbetsmiljö där du får arbeta med både utveckling och förvaltning av komplexa system.
Som backendutvecklare kommer du även kliva över mot frontend vid behov då den tekniska miljön omfattar moderna applikationsservrar, containerplattformar och verktyg som Oracle WebLogic, Kubernetes, Java, Spring Boot, TypeScript och Vue
Ansvarsområde
Som en del i kundens utvecklingsteam ansvarar du för att utveckla applikationer och arbeta med API:er. Du ser till helheten och säkerställer att realiseringen av kraven fungerar i både befintliga och framtida lösningar. Rollen innebär att du bidrar till teamets utveckling genom samarbete och erfarenhetsutbyte
Den vi söker
Vi söker dig som brinner för utveckling, gillar att samarbeta i team och samtidigt kan ta eget ansvar. Du trivs i en miljö med ständiga förändringar och kan analysera komplexa problem med en lösningsorienterad inställning. Din kommunikativa förmåga gör att du bidrar till ett öppet och inkluderande klimat i teamet.Publiceringsdatum2025-10-02Erfarenheter
Minst 5 års erfarenhet av Java 8
Minst 5 års erfarenhet av Java Enterprise Edition (EJB)
Erfarenhet av Spring Boot
Erfarenhet av systemutveckling i större organisationer eller offentlig sektor
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt
Visst låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag verksamma inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi är specialiserade inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bland annat sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller vardagen. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Mari Larsson mari.larsson@nxtinterim.se Jobbnummer
9537187