Systemutvecklare med fokus på backend

NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Stockholm
2025-10-02


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos NXT Interim Stockholm AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Sollentuna eller i hela Sverige

Vi söker nu erfarna Systemutvecklare med Javakompetens till kommande uppdrag hos våra kunder. Du erbjuds en omväxlande och stimulerande arbetsmiljö där du får arbeta med både utveckling och förvaltning av komplexa system.
Som backendutvecklare kommer du även kliva över mot frontend vid behov då den tekniska miljön omfattar moderna applikationsservrar, containerplattformar och verktyg som Oracle WebLogic, Kubernetes, Java, Spring Boot, TypeScript och Vue

Ansvarsområde

Som en del i kundens utvecklingsteam ansvarar du för att utveckla applikationer och arbeta med API:er. Du ser till helheten och säkerställer att realiseringen av kraven fungerar i både befintliga och framtida lösningar. Rollen innebär att du bidrar till teamets utveckling genom samarbete och erfarenhetsutbyte

Den vi söker

Vi söker dig som brinner för utveckling, gillar att samarbeta i team och samtidigt kan ta eget ansvar. Du trivs i en miljö med ständiga förändringar och kan analysera komplexa problem med en lösningsorienterad inställning. Din kommunikativa förmåga gör att du bidrar till ett öppet och inkluderande klimat i teamet.

Publiceringsdatum
2025-10-02

Erfarenheter
Minst 5 års erfarenhet av Java 8
Minst 5 års erfarenhet av Java Enterprise Edition (EJB)
Erfarenhet av Spring Boot
Erfarenhet av systemutveckling i större organisationer eller offentlig sektor
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt

Visst låter detta som ett intressant uppdrag?

Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag verksamma inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi är specialiserade inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bland annat sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller vardagen. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
NXT Interim Stockholm AB (org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/

Kontakt
Mari Larsson
mari.larsson@nxtinterim.se

Jobbnummer
9537187

Prenumerera på jobb från NXT Interim Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos NXT Interim Stockholm AB: