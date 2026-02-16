Systemutvecklare Java (Spring Boot)
Avaron AB / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-02-16
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Sundsvall
, Mark
, Ånge
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker systemutvecklare för agilt utvecklingsarbete där du blir en del av ett nystartat team eller förstärker ett befintligt team. Du arbetar nära verksamheten i korta feedbackloopar och tar ansvar genom hela kedjan - från tidig kravställning och analys till implementation, test och driftsättning. Uppdraget präglas av samarbete, stort eget ansvar och ett tydligt fokus på kvalitet, automatisering och stabil drift.
Du kommer att arbeta enligt etablerade modeller och metoder samt bidra med dokumentation och kompetensöverföring till relevant personal.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla system och tjänster med fokus på Javautveckling (Java Spring).
Arbeta med CI/CD och containerhantering, inklusive Docker och Kubernetes.
Livscykelhantera befintliga tjänster samt driva kontinuerliga förbättringar för ökad kvalitet och effektivitet.
Ta fram lösningsförslag och designskisser tillsammans med teamet.
Säkerställa att lösningar uppfyller krav på driftbarhet, prestanda, förvaltningsbarhet samt informations- och IT-säkerhet.
Arbeta testdrivet och beteendedrivet (TDD/BDD).
Arbeta med API:er och microservices, inklusive WSO2 (API Manager).
Bidra i vissa delar av frontend-utveckling där Vue 3 används.
Dokumentera och genomföra kompetensöverföring.
KravErfarenhet av systemutveckling med inriktning mot Java (Spring/Spring Boot).
Erfarenhet av CI/CD samt containerhantering med Docker och Kubernetes.
Förmåga att arbeta i agilt, iterativt arbetssätt (SAFe används som ramverk och inspiration).
God förmåga att samarbeta, arbeta självständigt och vara drivande.
Kommunicerar obehindrat på svenska.
MeriterandeErfarenhet av Spring Security.
Erfarenhet av Kafka.
Erfarenhet av WSO2 (API Manager).
Erfarenhet av Vue 3.
Erfarenhet av Jira och Confluence.
Erfarenhet av verktyg som GitLab, Maven, Camunda, Swagger, Insomnia, Cypress, Xray, Cucumber och Gherkin.
Kunskap om tillgänglighetskrav enligt WCAG 2.1.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7235236-1844055". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Sundsvall Centralstation (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Jobbnummer
9744968